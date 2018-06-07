Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Küçük Halil'den 5 gün sonra acı haber geldi

    Küçük Halil'den 5 gün sonra acı haber geldi

    Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA)
    07.06.2018 - 10:37 | Son Güncelleme:

    TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, kaçan topunu almak isterken Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan Halil Karaçam'ın (7), 5 gün sonra cesedi bulundu.

    Olay, 2 Haziran günü Reşadiye ilçesi Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Hayrettin-Sevim Karaçam çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Halil, arkadaşlarıyla birlikte parkta oynarken, topu Kelkit Çayı kenarına kaçtı. Topu almaya giden Halil Karaçam geri dönmedi. Arkadaşlarının haber verdiği aile, çocuklarına ulaşamayınca, güvenlik güçlerinden yardım istedi. Suya düştüğü sanılan Karaçam'ın ayakkabısının teki, bir gün sonra, en son görüldüğü yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta çayda bulundu. AFAD, dalgıç polisler ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin 5 gündür sürdürdüğü arama çalışmaları, bugün sabah saatlerinde sonuç verdi. Halil Karaçam'ın, suya düştüğü yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu. 

    Sudan çıkarılan Halil Karaçam'ın cesedi, Reşadiye Belediyesine ait cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Etiketler:
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri