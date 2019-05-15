‘Küçük fahişeler’ dedi öğretmen oldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Muğla Şükrü Bircan Kürek Çocuk Destek Merkezi’nde kuruluş müdürü olarak görev yapan, hakkında kurumdaki çocuklara “küçük fahişeler”, “ucuz mallar” dediği iddiaları üzerine görevinden alınan Ö.A.’nın Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne öğretmen olarak atandığı açıklandı.
Aynı kurumda çalışan üç personelin bu sözleri sarfettiği yönündeki ifadelerine rağmen öğretmen olarak atanan Ö.A. ise bu atamanın iptali için dava açtı. Ö.A., TBMM Dilekçe Komisyonu’na yazdığı dilekçe ile “haksız yere disiplin cezası ile tecziye edildiği” şikâyetinde bulundu. Dilekçeyi işleme alan komisyon konuyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sordu.
Ö.A.’nın hakkında disiplin soruşturması raporunun hazırlandığını belirten bakanlık, rapordaki teklife istinaden Ö.A.’nın Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne öğretmen olarak atandığını kaydetti. Bakanlık, ayrıca Ö.A.’nın atama işleminin iptali hususunda Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtığını, mahkemenin davanın reddine karar verdiğini belirtti.
Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin kararında ise şunlar yer aldı: “Kurumda çocuk gelişimcisi, sosyolog ve psikolog olarak görev yapan üç personelin alınan ifadelerinden, davacının çocuklara yönelik ‘küçük fahişeler’, ‘ucuz mallar’ şeklinde söylemlerinde bulunduğu anlaşıldığından, davacının üzerine atılı eyleminin sübut bulduğu sonucuna varılmıştır.
Bu durumda dezavantajlı konumda olan çocuklara psikososyal yönden destek veren bir kurumun üst yöneticisi olan davacının çocuklara yönelik sarf ettiği söylemlerin sahip olduğu yöneticilik sıfatı ve kurumun amacıyla bağdaşmadığı açıktır. Dava konusu atama işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”
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