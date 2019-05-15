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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
15.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Küçük fahişeler’ dedi öğretmen oldu

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
‘Küçük fahişeler’ dedi öğretmen oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Muğla Şükrü Bircan Kürek Çocuk Destek Merkezi’nde kuruluş müdürü olarak görev yapan, hakkında kurumdaki çocuklara “küçük fahişeler”, “ucuz mallar” dediği iddiaları üzerine görevinden alınan Ö.A.’nın Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne öğretmen olarak atandığı açıklandı.

Aynı kurumda çalışan üç personelin bu sözleri sarfettiği yönündeki ifadelerine rağmen öğretmen olarak atanan Ö.A. ise bu atamanın iptali için dava açtı. Ö.A., TBMM Dilekçe Komisyonu’na yazdığı dilekçe ile “haksız yere disiplin cezası ile tecziye edildiği” şikâyetinde bulundu. Dilekçeyi işleme alan komisyon konuyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sordu.

Ö.A.’nın hakkında disiplin soruşturması raporunun hazırlandığını belirten bakanlık, rapordaki teklife istinaden Ö.A.’nın Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne öğretmen olarak atandığını kaydetti. Bakanlık, ayrıca Ö.A.’nın atama işleminin iptali hususunda Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtığını, mahkemenin davanın reddine karar verdiğini belirtti.

Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin kararında ise şunlar yer aldı: “Kurumda çocuk gelişimcisi, sosyolog ve psikolog olarak görev yapan üç personelin alınan ifadelerinden, davacının çocuklara yönelik ‘küçük fahişeler’, ‘ucuz mallar’ şeklinde söylemlerinde bulunduğu anlaşıldığından, davacının üzerine atılı eyleminin sübut bulduğu sonucuna varılmıştır.

Bu durumda dezavantajlı konumda olan çocuklara psikososyal yönden destek veren bir kurumun üst yöneticisi olan davacının çocuklara yönelik sarf ettiği söylemlerin sahip olduğu yöneticilik sıfatı ve kurumun amacıyla bağdaşmadığı açıktır. Dava konusu atama işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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