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    Küçük Cumhurbaşkanı'nın yanıtı salonu gülümsetti

    Hürriyet Haber
    23.04.2018 - 13:07 | Son Güncelleme:

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Fatih Mintaş oturdu, renkli diyaloglar yaşandı. Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve küçük Cumhurbaşkanına yönelik "Torunlarınızla acaba 23 Nisan kutlaması yapabildiniz mi?" sorusuna Fatih'in "Ben kardeşimin genel provasını izlemiştim. Onunla vakit geçirmeye çalışıyorum" yanıtı salonu gülümsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 torunu olduğunu söyleyince Fatih, "Maşallah. Benim anneannemin de 8 tane torunu var" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük Cumhurbaşkanı Fatih Mintaş'ın konuşmasının ardından "Fatih ismiyle müsemma olur. Sadece inşallah isimle kalmaz. Çok önemli. Bundan sonraki süreçte hedefimiz nitelikli insan yetiştirmek. Sizler bizim adayımızsınız. Dolayısıyla başarınız bizim için başarı olacaktır. Bundan dolayı size çok inanıyoruz. Başarınızla övüneceğiz. Bunu kesinlikle bilmek istiyorum. Sizlerin gözlerindeki şu parıltılar benim geleceğe olan umudumu artırıyor. Hele hele sayın Cumhurbaşkanının gözündeki ışıltı. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

    Küçük Cumhurbaşkanı Fatih Mintaş'a şu sorular yöneltildi:

    Özellikle çocuklarına yönelik özel bir vaadiniz olacak mı?

    -Özel vaadim tam o konuda pek bir bilgim yok. Çocukları nitelikli yetiştirmek olacaktır. Teşekkür ederim

    Seçimden sonra Suriye'deki çocuklar için ne yapacaksınız?

    -Bizimle birlikte gülmeleri, oynamaları için çalışma yaparım.

    Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi

    -Öncelikle bu kötü bir olay. Tabi ki şiddet olması kötü. Bizdeki amaç sıfır şiddet. Maçlarda insanlar birbirlerine daha saygılı olabilirler.

    -Sizin çok yoğun mesainiz var. Torunlarınızla acaba bir 23 Nisan kutlaması yapabildiniz mi?'

    Fatih'in "Ben kardeşimin genel provasını izlemiştim. Onunla vakit geçirmeye çalışıyorum" sözleri herkesi gülümsetti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 torunu olduğunu söyleyince Fatih "Maşallah. Benim anneannemin de 8 tane torunu var" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ise soru üzerine "Ben buradayım torunlar İstanbul'da. 23 Nisan'ı bir gün önce İstanbul'da kutlamış oldum" diye konuştu.

    Fatih bir soru üzerine "Burada olmak çok onore edici bir duygu. Biz buralara kendimiz seçilmiş olarak geldik. Benim için çok büyük bir onur" dedi.

    Fatih ailesinin Nevşehirli olduğunu, anne ve babasının aynı köyden olduğunu söyledi.

     

     

    Etiketler: bayram , gündem
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