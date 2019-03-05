Küçük çocuk tabancayla oynarken ablasını vurdu! Anne ve babası yıkıldı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKüçük çocuk tabancayla oynarken ablasını vurdu! Anne ve babası yıkıldı...
GeriGündem Küçük çocuk tabancayla oynarken ablasını vurdu! Anne ve babası yıkıldı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cemil SEVAL/MANİSA,(DHA)
05.03.2019 - 06:53, Son Güncelleme:

Küçük çocuk tabancayla oynarken ablasını vurdu! Anne ve babası yıkıldı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küçük çocuk tabancayla oynarken ablasını vurdu! Anne ve babası yıkıldı...

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 13 yaşındaki H.F.K. babasının ruhsatsız tabancasıyla oynadığı sırada, kazayla ablasını boynundan vurarak ağır yaraladı. Silah sesini duyan anne Sultan K. ve baba Erkan K. odaya girdiklerinde kızlarını yerde kanlar içerisinde yatarken buldu...

Olay, saat 21.30 sıralarında Merkez Efendi Mahallesi 3905 Sokak üzerinde 6 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, orta okul öğrencisi H.F.K. adlı erkek çocuk, babasının ruhsatsız olduğu öne sürülen tabancasıyla oynarken silahın kazayla ateş alması sonucu ablası 15 yaşındaki Firdevs K.'yı boynundan vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine fabrika işçisi baba Erkan K. (43) ve ev hanımı anne Sultan K. (40), odayı girdiklerinde kızlarını yerde kanlar içerisinde yatarken buldu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Firdevs K.'ya isabet eden merminin boynundan girip çıktığını tespit etti. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Firdevs K., sağlık ekipleri tarafından Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba Erkan K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmasının ardından silah, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çok acı haber... Minik Zeynep feci şekilde can verdi

Bakan Soylu: Burada ilk kez söylüyorum...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Biz asıl ittifakı sandıkta yapıyoruz

İlber Ortaylı: 'Çanakkale geçilmez' lafını diyen biz değiliz