Küçük çocuk iğrenç olayın sesini kaydetti! Bir kent tacizciyi arıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKüçük çocuk iğrenç olayın sesini kaydetti! Bir kent tacizciyi arıyor
GeriGündem Küçük çocuk iğrenç olayın sesini kaydetti! Bir kent tacizciyi arıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
29.04.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Küçük çocuk iğrenç olayın sesini kaydetti! Bir kent tacizciyi arıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küçük çocuk iğrenç olayın sesini kaydetti! Bir kent tacizciyi arıyor

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'nde oturan Rıfat Ç.'nin (52), komşusu K.Ç. (14) adlı erkek çocuğunu elle ve sözlü olarak taciz ettiği öne sürüldü. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, mahalleden kaçtığı belirtilen Rıfat Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi K.Ç., iddiaya göre, bozuk olan bilgisayar oyunu için yardım isteme bahanesiyle kendisini çağıran komşuları Rıfat Ç.'nin evine gitti. K.Ç., bilgisayar oyunuyla ilgilenirken, Rıfat Ç.'nin elle ve sözlü tacizine uğradı.

KONUŞMALARINI KAYDETTİ

K.Ç., bu sırada cep telefonunun ses kaydını açarak, Rıfat Ç.'nin konuşmalarını kaydetti. Rıfat Ç.'nin ısrarlarına rağmen evden çıkan K.Ç., yaşananları ailesine anlatarak, ses kaydını dinletti. Bunun üzerine öfkelenen aile bireyleri, polise haber verip, Rıfat Ç.'nin de kapısına dayandı. Tepki gösterilen Rıfat Ç.'nin, evinden kaçarak, kayıplara karıştığı belirtildi. Polis ekipleri, kaçan Rıfat Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'ÇANTAYLA EVDEN ÇIKTIĞINI GÖRDÜK'

K.Ç.'nin babası Ş.Ç., Rıfat Ç.'nin bir an önce yakalanmasını istediğini belirterek, "Komşumuz olan Rıfat Ç., 14 yaşındaki oğlumu sözle ve elle taciz etmiş. Oğlum akıllılık edip, sesini kaydetmiş sonrasında da olayı bize anlattı. Biz de apartman sakinleriyle beraber kapısına dayandık. Kamera kayıtlarından baktığımızda, olayın sonrasında elinde çantayla evden çıktığını gördük" dedi.

Baba Ş.Ç., savcıya ifade verip, ses kaydını teslim ettiklerini söyledi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Bakanlıktan yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklama

Dün gece tespit edildi... Böyle vuruldu

İntihar eden casusla ilgili başsavcılıktan açıklama geldi

Atatürk'e hakaret eden yazar hakkında suç duyurusu