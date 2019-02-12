Küçük çocuk feci şekilde hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da evlerinin yakınından geçen elektrik tellerine çıplak elle dokunan çocuk, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Akçaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Ortaokul 2’nci sınıf öğrencisi Mahmut Mızrak, evlerinin yakınında bulunan çıplak elektrik kablosuna dokununca akıma kapıldı. Yakınları tarafından ağır yaralı olarak Akçakale Devlet Hastanesi’ne götürülen Mızrak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mızrakın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesi tarafından teslim alındı.
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