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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.10.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Küçük çocuk dehşeti yaşadı

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Küçük çocuk dehşeti yaşadı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde öfkeli baba, okulda oğluyla tartışıp birbirlerinin üzerine su atan 9 yaşındaki çocuğu evine çağırıp yumrukla döverek hastanelik etti.

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  • Küçük çocuk dehşeti yaşadı
  • Küçük çocuk dehşeti yaşadı
  • Küçük çocuk dehşeti yaşadı
  • Küçük çocuk dehşeti yaşadı
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Edinilen bilgiye göre, Kadirli 7 Mart İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi olan 9 yaşında ki K.A. nın üzerine aynı okulda okuyan H.E. adlı öğrenci teneffüste su atarak kaçtı. Daha sonra iki çocuk tartışmaya başladı.

Okul çıkışında evleri okul güzergahında olan H.E.nin evlerinin önünden geçen K.A. üzerine su atan H.E.’yi evin önünde babasıyla birlikte görünce yanlarına gidip H.E’yi babasına şikayet etmek istedi. İddiaya göre, bu duruma öfkelenen baba kendisine çocuğunu şikayet eden ve sesini yükselten 9 yaşında ki K.E.’yi evin içine çekerek yumruk vurup yere düşürdü. Kendisini döven A.E.’nin elinden zor kurtulup eve giden küçük çocuk olup biteni ailesine anlattı.

Yediği dayağın ardından gözü şişen ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olan K.A.nın ailesi polise başvurarak A.E.’den şikayetçi oldu.

Oğlunu döven adamın en ağır ceza ile cezalandırılmasını isteyen küçük çocuğun annesi Yasemin Ateş, “Okuldan arkadaşı ile şakalaşıp arkadaşı su fışkırtıyor üzerine ve kovalaşıyorlar. Diğer çocuğun evleri okul yolunda zaten. Oğlum da çocuğu ailesine şikayet etmek istiyor. Durumu anlatayım diye. Babasına durumu anlatıyor babası da ne var bunda diyor. Sonra oğlum el hareketi de yaptı diyor.

Oğlum sesini yükseltince bu sefer çocuğumu içeri çekip yumruk vurup yere düşürüyor. Yerde de tekmelemeye başlıyor. Sonra adamın karısı zor durduruyor adamı. Ben bu kişiye en ağır cezanın verilmesini istiyorum” dedi. Küçük çocuğun dedesi Mehmet Karaoğlan ise “ Okulda ki arkadaşı ile birlikte torunum şakalaşmış. Çocukların okul çıkışında tartıştığı çocuğun babası tarafından evine çağrılıp torunum darp edilmiş durumda. Ben aile bakanının bu durumla ilgilenmesini özellikle istiyorum” dedi.

Yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 9 yaşındaki çocuğu eve çağırıp dövdüğü iddia edilen A.E. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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