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Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA)
17.12.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Küçük çocuğun feci ölümü... Yıkıldılar

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Küçük çocuğun feci ölümü... Yıkıldılar

ADANA'da, Ömer El Mahmud (5), otomatik kapı ile demir direk arasına sıkışarak, hayatını kaybetti. Haberi alan baba, yığılıp kaldığı yol ortasında uzun süre gözyaşı döktü.

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  • Kapıya sıkışan çocuk öldü, baba gözyaşlarına boğuldu
  • Kapıya sıkışan çocuk öldü, baba gözyaşlarına boğuldu
  • Kapıya sıkışan çocuk öldü, baba gözyaşlarına boğuldu
  • Kapıya sıkışan çocuk öldü, baba gözyaşlarına boğuldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Mahmud Ailesi, bir çiftlikte çalışmaya başladı.

Baba Halıd El Mahmut (34) sabah saatlerinde motosikletiyle, otomatik demir kapıyı açıp, çiftlikten ayrıldı.

Bu sırada bahçede oynayan Ömer El Mahmud ise kapıya koştu. Ancak küçük çocuk otomatik kapanan kapı ile demir direk arasında sıkıştı. 

İhbarla gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alır almaz eve dönen babanın feryatları yürekleri yaktı.

Anne Iman Ali El Kerru da fenalaştı. Çifti, vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Küçük çocuğu cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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