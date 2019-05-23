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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.05.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

Küçük çocuğu görenler büyük panik yaşadı...

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BOLU'da, okuldan çıkıp eve gittiği sırada okulun yakınında bulunan koruma duvarı ve korkuluk bulunmayan dereye 3 metre yükseklikten düşen Irak uyruklu Abdurrahman Abidin (8) itfaiye tarafından merdivenle çıkarılarak kurtarıldı. Hafif yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, vatandaşlar, okula 300 metre uzaklıkta bulunan derenin çevresinde güvenlik duvarı olmamasına tepki gösterdi.

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  • Okuldan dönerken dereye düşen çocuk kurtarıldı
  • Okuldan dönerken dereye düşen çocuk kurtarıldı
  • Okuldan dönerken dereye düşen çocuk kurtarıldı
  • Okuldan dönerken dereye düşen çocuk kurtarıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 15.15 sıralarında Borazanlar Mahallesi'nde bulunan Borazanlar Deresi'nde meydana geldi. Eğitim gördüğü 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu'nda dersten çıktıktan sonra eve giden Irak uyruklu ikinci sınıf öğrencisi Abdurrahman Abidin, eve gidiş güzergahı üzerinde bulunan Borazanlar Deresi yakınından geçtiği sırada taşlık yolda kayarak dereye düştü. Yol yapım çalışması nedeniyle bir süre önce korkulukları yıkılan ve okula yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan dereye düşen çocuğu görenler durumu, 112 Acil ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çocuğu düştüğü yerden çıkardı. Derede su derinliğinin az olması çocuğun sulara kapılıp gitmesini önledi. 

ANNE BÜYÜK PANİK YAŞADI

112 Acil ekipleri olaydan hafif sıyrıklarla kurtulan Abdurrahman Abidin'e olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştirip ambulansa bindirdi. Bu sırada çocuğunun eve gelmemesi nedeniyle onu aramaya çıkan anne Khalid Abidin kalabalığı görünce panik içinde koşmaya başladı. Anne panikle ambulanstaki çocuğunun yanına gitti. Abdurrahman Abidin, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Mahalle sakinleri, okul yakınında bulunan derenin etrafında duvar ya da korkuluk olmamasına tepki göstererek, "Bura için kaç kez başvurduk. Kimse yardımcı olmadı. Belediyeye de başvurduk. Seçimden önce de söyledik. Kaç kere benim eşim başvurdu. Burayı kapatın dedik. Önceden kapalıydı. Yolu açmak için koskoca duvarı yıktılar, gittiler. Başka hiçbir şey yapmadılar" dedi.

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