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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriKüçük çocuğa tokatın bedeli ağır oldu! Savcı 6 yıl istedi...
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26.10.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Küçük çocuğa tokatın bedeli ağır oldu! Savcı 6 yıl istedi...

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Küçük çocuğa tokatın bedeli ağır oldu! Savcı 6 yıl istedi...

Mersin’de 7 yaşındaki bir çocuğun ve annesinin darp edilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame ile zanlı Nadir Kızılbulut hakkında dört ayrı suçtan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava Mersin Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek...

6 Ekim’de meydana gelen olayda Nadir Kızılbulut adlı şahıs çıkan bir tartışmaya müdahale ederek 7 yaşındaki (Ürdün vatandaşı) Sedra el Haldi bir çocuğu gayet sert bir şekilde tokatlamış, yanındaki aannesini de  iterek darp etmişti.

Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından büyük tepki gören olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve soruşturma neticesinde Kızılbulut tutuklanmıştı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Darp ettiği çocuğun ailesinin evinin camlarını kırdığı ve ‘sizi burada yaşatmayacağım’ diye bağırdığı da belirtilen Nadir Kızılbulut hakkında ‘mala zarar verme’, ‘çocuğa karşı basit yaralama’, ‘(anneye karşı) basit yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti O vicdansız gözaltında…
Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O vicdansız gözaltında…
Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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