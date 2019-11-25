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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.11.2019 - 23:31, Son Güncelleme:

Küçük Abdulselam'ın hayali gerçek oldu

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Küçük Abdulselam'ın hayali gerçek oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van'da kartondan yaptığı kamera ile okulunda çekim yapan Abdulselam Arslan'a (11), kamera hediye ederek, hayalini gerçekleştirdi.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde, Çetin ve Sariye Arslan çiftinin iki çocuğundan küçüğü Abdulselam, karton ve fon kağıtlarından yaptığı kamerayla okulu Akköprü İlkokulu'nda arkadaşlarıyla röportaj yaptı. Henüz 7 yaşındayken televizyondan izlediği haberlere özenen Arslan, ileride kameraman olmaya karar verdi. Arslan, daha sonra babasının cep telefonundan internete girip, kameraların şeklini araştırdı. Araştırmanın ardından karton ve fon kağıtları ile kamera yapan Arslan, kamerasını okula getirip öğretmeni ve sınıf arkadaşlarına da gösterdi. Arslan'ın sınıf öğretmeni Hulusi Çakır, 65 bin takipçisi olan İnstagram hesabında, kartondan yapılan kamerayı paylaşınca kullanıcılardan büyük ilgi gördü.

İLK GERÇEK RÖPORTAJINI BAKAN ERSOY İLE YAPTI

Kartondan yaptığı kamera ile sınıf arkadaşlarını görüntüleyip, röportajlar yapan Arslan ile ilgili haberlerin gazete ve televizyonlarda yayınlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Milli Kütüphane Başkanlığı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelen Arslan'a Bakan Ersoy tarafından kamera hediye edildi. Arslan, gerçek kamerası ile ilk röportajını da Bakan Aksoy ile yaptı.

Bakan Ersoy, Türkiye haber kameramanları derneği ile proje başlattıklarını ifade ederek, "Türkiye Haber Kameramanları Derneği ile birlikte başlattığımız projeler var. Onlar Anadolu'yu karış karış geziyorlar. Küçük öğrencilerin kamerayla tanışmasını sağlıyorlar" dedi.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Abdulselam Arslan ise "Bu kamerayla ailemi okulumu ve arkadaşlarımı çekeceğim. Bu duygu çok güzel" diye konuştu.

Ersoy, sonrasında Arslan'la baş başa görüştü.

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