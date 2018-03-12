‘Kucaklaşma’ kurultayı

‘Milli duruş, şühedaya vefa millete beka’ sloganıyla düzenlenecek olan kurultay salonu için ön hazırlıklara başlandı. 80 kişilik bir ekiple organizasyon yürütülürken il dışından gelecek olan partililerle birlikte yaklaşık 50 bin kişinin kurultaya katılması bekleniyor. Katılımcı yoğunluğu hesap edilerek salon dışına 15 bin kişilik davetli çadırı kuruluyor. Bu katılımcıların salonu izlemesi için de salon dışına dev ekranlar ve ses sistemleri hazırlanıyor.

Yabancı heyetlerin katılımı için salonda VIP bölümü oluşturulurken simültane çeviri sistemleri de ayarlanıyor. Basın mensupları için ise özel bir tribün yapılıyor. İsim belirtilmese de bazı partilerin kurultaya davet edilmeyeceği biliniyor. Salonda ana kurultay sloganının yanı sıra, ek sloganların da bulunduğu afişlere de yer verilirken Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin fotoğrafının asılmayacağı öğrenildi. Salonda sadece Atatürk ve Alparslan Türkeş’in fotoğraflarına yer verilecek. Podyuma Türk bayrağı ve üç hilalli posterler asılacak.

Ankara Spor Salonu’ndaki Kurultay, saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Divan başkanlığının belirleneceği ve Genel Başkan Bahçeli’nin bir konuşma yapacağı kurultayda, Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Mali Rapor okunup ibraya sunulacak. Kurultayda, konuşmaların ardından seçimlere geçilecek. Salonda Afrin’e yönelik Zeytin Dalı harekâtında şehit olan askerler için ise Kur’an-ı Kerim okunacak.

SÖZLER FOTOĞRAFÇISINDAN

Sınır ötesi operasyonların sürmesi nedeniyle kurultayda canlı müzik olmayacak. Kurultay müziği olarak ise sözlerini Bahçeli’nin partide görevli emektar fotoğrafçısı Ayhan Günaydın’ın yazdığı ‘2023 Marşı’ belirlendi. Kurultay için hazırlanan şarkı 2019 seçimlerinde de kullanılacak.

1207 DELEGE KATILACAK

1207 delegenin bulunduğu kurultayda tek Genel Başkan adayı Devlet Bahçeli olacak. Genel Merkez, kurultayı 2019’da yapılacak yerel, milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aynı zamanda stratejik hazırlık, siyasi hedef ve takip edilecek politikaların da ele alınacağı demokratik bir fırsat olarak değerlendiriyor. Parti yetkilileri, “MHP’nin kapısı, gönlünde vatan ve millet sevgisi bulunan herkese açıktır. Kırgınlıklar giderilecek, dargınlıklar bitirilecek, gönüller fethedilecek, eller tutulacak, tam bir buluşma, tam bir kavuşma hali yaşanacaktır” diyerek küskünlere de kurultaya katılmaları yönünde çağrıda bulunuyor.