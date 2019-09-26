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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
26.09.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Kucağındaki çiçeğe sarılıp uyudu

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Metrobüste kucağındaki çiçeğe sarılıp uyuyakalan küçük kızın görüntüsü yürekleri burktu. Bir yolcunun kucağında metrobüsten indirilen çocuk polis ekiplerine teslim edildi.

Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüste dün saat 22.00 sıraları. Elinde bir buket çiçek ve poşet olan 10 yaşlarındaki Suriyeli bir kız çocuğu Çağlayan durağında metrobüse bindi.

Yaşıtları yarın okula gitmek için sıcak yataklarına girerken sokaklarda çalıştırıldığı tahmin edilen küçük kız günün yorgunluğuyla körük kısmında yere yattı. Burada uyumaya başlayan küçük kızı yerden kaldıran bir yolcu çocuğa kendi yerini verdi. Küçük kız koltukta derin uykuya daldı. Son durağa gelindiğinde küçük kız çocuğu uyanmadı. Güçlükle uyandırılan çocuk için bir yolcu, polisi arayarak yardım istedi. Son durağa gelindiğinde küçük çocuğu kucağında metrobüsten indiren yolcuya diğer yolcular da yardım etti.

Durakta bir koltuğa oturtulan kız çocuğu burada da uyuyakaldı. Yolcular polis ekipleri gelene kadar küçük kızın başından bir an olsun ayrılmadı. 

"BÜTÜN ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM" 

Küçük kızı kucağında taşıyan Kerem Suna, "Uyurken gördüm başına kötü şeyler de gelebilirdi. Ben de bir babayım kız erkek fark etmez bütün çocuklara sahip çıkmamız lazım. Uykulu halde belli ki çalıştırılmış bir çocuk.

Hepimizin duyarlı olması lazım. Kucağıma aldım indirdim" dedi.  Metrobüste uyuyakalan küçük kız durağa gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerinin ise ilerleyen saatlerde aileye ulaşarak çocuğu teslim ettiği öğrenildi.

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