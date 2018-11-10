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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DİYARBAKIR, (DHA)
10.11.2018 - 15:33, Son Güncelleme:

Kucağında çocuğu vardı... Gözünü kırpmadan vurdu!

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Kucağında çocuğu vardı... Gözünü kırpmadan vurdu!

DİYARBAKIR'da Ömer Serdar İ. (32), sokakta henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Rabia Senar İ.'yi (27), kucağında çocuğu da varken tabancayla başına ateş ederek yaraladı. Daha önce çalıştığı özel hastaneye kaldırılan bir çocuk annesi Rabia Senar İ. yoğun bakıma alındı. Olaydan sonra kaçan Ö.S.İ., polis tarafından yakalandı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Zümrütkent Sokak üzerinde bulunan Aile Sağlığı Merkezi önünde, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ömer Serdar İ. ile eşi Rabia Senar İ. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kucağında çocuğu bulunan Rabia Senar İ. ile eşi arasındaki tartışma büyüdü. Tartışma sırasında Ömer Serdar İ. üzerindeki tabancasını çıkararak eşine doğrulttu. Genç kadın, kucağındaki çocuğuyla kaçmaya çalıştı. Ancak, Ömer Serdar İ. art arda 4 kez ateş ederek Rabia Senar İ.'yi yaralayıp kaçtı. Rabia Senar İ. kanlar içinde yere düşerken, çocuğu saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Yaralı kadın çevredekilerin çağırdığı ambulansla, daha önce hasta danışmanı olarak çalıştığı özel hastaneye kaldırıldı. Mermilerden birinin kadının sağ kulağının arkasına isabet ettiği öğrenildi. Bir çocuk annesi Rabia Senar İ., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Rabia Senar İ.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çocuğun ise yakınlarına teslim edildiği belirtildi.

Eşini ağır yaraladıktan sonra otomobille kaçan Ömer Serdar İ., polis ekipleri tarafından Şanlıurfa yolu üzerindeki uygulama noktasında, saldırıda kullandığı 7.65 mm tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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