Kucağında bebeğiyle çanta çaldı

Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbrahim Dzhunusov’un eşi Chinara Dzhunusov, 5 Mayıs Cumartesi günü alışveriş için girdiği mağazada elbise denedi. Dzhunusov’un, bıraktığı çantasını bulamaması üzerine mağaza çalışanları durumu polise iletti.



Asayiş Müdürlüğü’ne bağlı hırsızlık büro ekipleri, mağazadaki kamera kayıtlarını incelediğinde, kucağında bebeğiyle mağazaya müşteri olarak giren bir kadının çantayı çaldığını belirledi. Dikkat çekmemek için kucağında bebeğiyle ve eşiyle birlikte mağazaya giren şüphelinin bazı elbiseleri denediği de ortaya çıktı. Yüz tanıma sistemiyle yapılan eşleştirmede kimliği belirlenen Ebru Y. ile eşi H.H.Y. gözaltına alındı.



SUÇ MAKİNESİ ÇİFT

Emniyete ve adliyeye kucağında bebeğiyle getirilen Ebru Y.’nin, küçük yaşta bebeği olması nedeniyle cezasını ev hapsiyle geçirmesine karar verildi. Ebru Y.’nin 24’ü hırsızlık, yağma, yankesicilik, görevliye direnmek, mala zarar verme, reşit olmayan küçük yaştaki kişiyle cinsel ilişki, kasten yaralama olmak üzere 30 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Ebru Y.’nin eşi H.H.Y de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.





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