Kübalı kanser uzmanları İstanbul'da anlattı: 'Yüzde 80 oranında...'

Şişli'de düzenlenen basın toplantısında Küba'da kanser aşısı uygulayan hekimlerden Anabely Estevez Garcia, Küba'ya dünyanın pek çok yerinden kanser hastasının geldiğini söyledi. Garcia, kanserin nasıl bir hastalık olduğunu anlatarak, "Bilim her ne kadar ilerlese de kanserin görülme hızı da artıyor. Kanserli hastaların da ölüm oranı hızla devam ediyor. Bu dünyanın genel bir sağlık problemi ve bunu hep birlikte çözmemiz gerekiyor." dedi.



Kanserin birçok sebebi olduğunu dile getiren Garcia, endüstrileşmenin, kişinin hayat şartlarının etkili hastalıkta olduğunu ifade etti. Garcia, kanserin ölümle sonuçlanan hastalıkların başında geldiğini vurgulayarak, "Her yıl 14 milyon insan kanser nedeniyle hayatını kaybetmekte. Kanser hastalarının sadece yüzde 8'i tedavi olabiliyor. 32,6 milyon insan da kanserle hayatına devam ediyor. Yoksul ülkelerde bu ölümler daha da fazla." diye konuştu. Kanserin büyük ve küçük hücreli olmak üzere iki tip olduğunu anlatan Garcia, yüzde 80'inin de küçük hücre dışı olarak geçtiğini söyledi.







'KANSERLİ HÜCREYE SALDIRAN BİR UYGULAMA YAPILIYOR'



Garcia, kanserin 3. ve 4. evresinde kanserin tamamen yok edilemediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Aşı tedavisini yüzde 80 oranda kanserin 3. ve 4. evresindeki hastalara uyguluyoruz. Bu tedaviyle sağlık standardı yüksek ve uzun bir hayat sağlayabiliyoruz. Maalesef kanser agresif olarak ilerliyor, ölene kadar da kronik bir ilerlemeyle devam ediyor. Eğer 1. ve 2. evrede müdahale edilirse nüksetmeden müdahale edildiği takdirde başarı oranı artıyor. En başından itibaren düzenli bir tedavi uygulanmalı. Kanser tedavisinde cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormon tedavisi, biyolojik tedavi yöntemleri izleniyor. Biyolojik tedavinin içerisinde de bağışıklık sistemini güçlendiren ve kanserli hücreye saldıran bir uygulama yapılıyor. Kanser her gün daha ölümcül hale geliyor. Hayat tarzımızla ve diğer etkilerle bu tümörü besliyoruz. 2011 yılından beri bir gelişme içindeyiz. Bağışıklık sistemine yaptığı saldırıyı ortadan kaldırmak adına bir çalışma yapıyoruz. Kanser içinde oluşan iltihapla nasıl savaşabileceğimizi görüyoruz. Bu iltihabı hem yok edip hem de kanserli hücreyi ortadan kaldırabiliriz. Bugün dünyada bir devrim yaşanıyor. Biyoloji terapisi konusunda, bağışıklık sistemi ve hücre tedavisini arttırmayı hedefleyen bir durum yaşıyoruz."



'TÜRK DOKTORLAR DA GELİYOR'



Dr. Eskatherine Urgelles Blanco ise Küba'nın dünyanın çok farklı ülkelerinden onkologları ağırladığını belirterek, "Amerikalı doktorlar da medikal araştırma için Küba'da bulunuyorlar ancak bu sonuçları, siyasi handikaplar nedeni ile Küba Sağlık Bakanlığı ile paylaşmıyorlar. Türk doktorlar da araştırma için Küba'ya geliyorlar ve burada çeşitli uygulamalar yapıyorlar. Dün Tabipler Birliği ile bir konferans gerçekleştirdik ve fikir alışverişinde bulunduk. Bu toplantıları dünya çapında gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve bu nedenle bu gibi çalışmaları çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Türkiye’de bulunan Kübalı onkologlar, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde hastalar ile QBA Medi Tours merkez ofisinde birebir görüşerek, hastaların Küba’da gerçekleştirilen tedaviye uygunluklarını en ince ayrıntısına kadar değerlendirecekler.

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