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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
21.07.2018 - 14:59, Son Güncelleme:

Kuaför kabusu! Saçını boyatmak istedi ama...

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Kuaför kabusu! Saçını boyatmak istedi ama...

Manisa'nın Salihli ilçesinde iddiaya göre saçlarını boyatmak isteyen bir kadının saçlarının yarısı kullanılan boya yüzünden yanarken, yarısı da dökülerek elinde kaldı.

Olay Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana geldi. 38 yaşındaki Raşiye Emek, saçlarını boyatmak için ilçedeki bir kuaföre gitti. Emek'in saçına önce renk açma ardından saç boyama işlemi yapılmak istendi. İddiaya göre boyama işleminin ardından Emek'in saçının bir bölümü yanarken bir kısmı da köklerinden döküldü. Kuaförden çıkarak karakola giden Emek, kuaförden şikayetçi oldu.

Saçına yapılan işlemi anlatan Emek, "Kuaförüm platin paket atmaya başladı. Platin paket attıktan sonra, aradan 1 saat geçti. Baktı ki açılmıyor, birer saat arayla tam 5 kez oriel açıcı kullanarak saçımı bu hale getirdi. Çünkü yıkama işleminden sonra benim saçlarım döküldü. Hemen kozmetikçiyi aradı. Arkadaşı bir boya, bir de şişe getirdi. Siyah boyayı sürünce, boyatmamın bir anlamı yok diyerek kuaförüme, keşke boyatmasaydım, kendi paramla rezil olmak buymuş dedim. Yıkama işlemine alınca, tekrar oriel ve toz koydu. Saçlarım mor rengine alıp, bu hale geldi. Şuan burada 4 renk var. Saçlarım tek tek kopmaya başladı. Kopan bu elimdeki saçlarımın yarısından fazlası da kuaförde kaldı” dedi.

Kuaför kabusu Saçını boyatmak istedi ama...



Aynada kendisini bu halde gördükten sonra şok geçirdiğini anlatan Emek, “Hemen polisi aradım. Polis geldi. Daha sonra karakola giderek, saçımı bu hale getiren kuaförden şikayetçi oldum. Şuan çok sinirliyim, saçlarımın bu hale gelmesinden sonra hiç uyumadım. Ben bu saçlarıma gözüm gibi bakarken, benim saçlarımı bu hale getirdi. Elimden geldiği kadar, hakkımı savunacağım” diye konuştu.

Saçlarını bu hale getiren kuaför hakkında tazminat davası açacağını belirten Emek, “Avukatımla görüştüm, tazminat davası açacağım. Çünkü her şeyin bir bedeli var. Benim canımı yaktı, başkalarının canını yakmasın” ifadelerini kullandı. Emek'in saçına işlem yapan kadın kuaförü ise iddialarla ilgili açıklama yapmadı.

Kuaför kabusu Saçını boyatmak istedi ama...


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