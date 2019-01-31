Krizi çözen telefon
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu görevden almayı düşündüğü ancak İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’ndan gelen telefonla bundan vazgeçtiği öğrenildi.
Kaftancıoğlu, CHP’nin 18 saatlik aday belirleme toplantısı sürerken, İstanbul il örgütünün önerdiği listede bulunmayan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Ataşehir’in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan belediye başkanı Battal İlgezdi’nin yeniden aday gösterilmesine tepki göstererek sosyal medya mesajıyla istifa etmiş, yedi saat sonra istifasını geri çekmişti. Kılıçdaroğlu’nun Kaftancıoğlu’nun istifasını istemesi üzerine, Ekrem İmamoğlu devreye girdi. Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu, Kaftancıoğlu’nun tepkisinin nedenlerini anlatarak bu tepkinin geçici olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu ise hem İmamoğlu’nun girişimi hem de yerel seçimlerle ilgili sıkışan takvimin İstanbul seçimlerine zarar vermemesi düşüncesiyle Kaftancıoğlu’nun istifasını istemekten vazgeçti.
KAVGA HABERLERİNE TEPKİ
Kılıçdaroğlu’nun İstanbul ile İzmir’in ilçelerinin adaylarının belirlendiği toplantılarda yaşananların sosyal medyaya ‘kavga’ olarak yansımasını eleştirdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun MYK toplantısında “Sosyal medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmadığı gibi CHP’ye yönelik sistemli bir saldırının parçası. Bu yalanları demokratik süreçleri tıkamak için üretiyorlar. Bizi kötü göstermek için üretiyorlar. Biz bu saldırı kampanyasından etkilenerek kendi karar süreçlerimizi değiştirmeyeceğiz” dediği belirtildi.
KRİTİK PM 2 ŞUBAT’TA
CHP, kalan 286 belediye başkan adayını belirlemek için 2 Şubat’ta MYK ve PM’yi toplayacak. Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe belediye başkan adayını PM’ye önermek için MYK’dan yetki almış ancak bir isim önermemişti. Kılıçdaroğlu’nun 2 Şubat’ta Maltepe için mevcut belediye başkanı Ali Kılıç’ın ismini gündeme getireceği konuşuluyor. Şişli’de ise önerilen Fidan Aslan Eroğlu PM’de geri çekilmişti. 2 Şubat’ta Şişli için avukat Turgut Kazan’ın kızı Aslı Kazan’ın önerilebileceği iddia ediliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle