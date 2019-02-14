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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
14.02.2019 - 19:13, Son Güncelleme:

Kritik zirve öncesi dikkat çeken operasyon

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Kritik zirve öncesi dikkat çeken operasyon

SOÇİ’deki liderler zirvesi öncesi Ankara’da çok kritik bir operasyon yapıldı. Suriye’nin İdlib kentinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin terör listesine aldığı HTŞ (Heyet Tahrir Şam) üyesi 8 kişi gözaltına alındı.

Türkiye’ye yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 8 kişinin, HTŞ ve DEAŞ adına örgütsel faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

HTŞ HÜCRESİNE BASKIN

Ankara Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, Türkiye’ye yasadışı yollardan giriş yaparak, HTŞ (Heyet Tahrir Şam) ve DEAŞ’a bağlı olarak Ankara’da örgütsel faaliyet yürüten bir grubu belirledi. Yabancı teröristlerle ilgili çalışma yürüten TEM ve İstihbarat polisinden oluşan Risk Analiz ekibince takibe alınan kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, 7’si Irak, birisi ise Suriye uyruklu olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. TEM’de sorgulanan şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dökümanlara el konuldu.

SURİYE’DE ÇATIŞMALARA KATILMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce Suriye’de DEAŞ ve El Nusra saflarında çatışmalara girdiği belirlendi. DEAŞ’ın dağılması ve El Nusra’nın ise kendisini feshetmesinden sonra şüphelilerin İdlib’de faaliyet yürüten ve Türkiye tarafından da terör örgütü olarak tanınan HTŞ saflarına katıldıkları öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Soçi’deki Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı öncesi Ankara’da HTŞ’ye yönelik operasyon yapılması dikkat çekti. Türkiye’de ilk kez bu kadar geniş kapsamlı HTŞ’ye yönelik operasyon yapıldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (14.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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