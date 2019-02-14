Kritik zirve öncesi dikkat çeken operasyon
SOÇİ’deki liderler zirvesi öncesi Ankara’da çok kritik bir operasyon yapıldı. Suriye’nin İdlib kentinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin terör listesine aldığı HTŞ (Heyet Tahrir Şam) üyesi 8 kişi gözaltına alındı.
Türkiye’ye yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 8 kişinin, HTŞ ve DEAŞ adına örgütsel faaliyet yürüttükleri öğrenildi.
HTŞ HÜCRESİNE BASKIN
Ankara Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, Türkiye’ye yasadışı yollardan giriş yaparak, HTŞ (Heyet Tahrir Şam) ve DEAŞ’a bağlı olarak Ankara’da örgütsel faaliyet yürüten bir grubu belirledi. Yabancı teröristlerle ilgili çalışma yürüten TEM ve İstihbarat polisinden oluşan Risk Analiz ekibince takibe alınan kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, 7’si Irak, birisi ise Suriye uyruklu olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. TEM’de sorgulanan şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dökümanlara el konuldu.
SURİYE’DE ÇATIŞMALARA KATILMIŞLAR
Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce Suriye’de DEAŞ ve El Nusra saflarında çatışmalara girdiği belirlendi. DEAŞ’ın dağılması ve El Nusra’nın ise kendisini feshetmesinden sonra şüphelilerin İdlib’de faaliyet yürüten ve Türkiye tarafından da terör örgütü olarak tanınan HTŞ saflarına katıldıkları öğrenildi.
DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Soçi’deki Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı öncesi Ankara’da HTŞ’ye yönelik operasyon yapılması dikkat çekti. Türkiye’de ilk kez bu kadar geniş kapsamlı HTŞ’ye yönelik operasyon yapıldı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle