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    Kritik uyarı! Meteoroloji Ankara için saat verdi…

    DHA
    11.05.2018 - 12:54 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Ankara'da 13.00-16.00 arası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı tedbirli olun… Ankara'nın ardından Sakarya ve Kocaeli için de uyarı geldi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için 13.00 ila 16.00 arası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşları uyardı.

    Açıklamada, yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

    SAKARYA VE KOCAELİ İÇİN DE UYARI GELDİ

    Sakarya ve Kocaeli'nin bazı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sakarya ve Kocaeli'nin bazı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son radar verileri ve yapılan değerlendirmelere göre,  gelecek 3 saat boyunca Sakarya geneli ile Kocaeli merkez, Gölcük, Başiskele ve Kartepe ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.       

    ANKARA YORUMU       

    Açıklamada, yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması talep edildi.

    Habertürk Meteoloroloji Mühendisi Hüseyin Öztel  Ankara için verilen uyarı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "Çoğu yerde kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Ankara bunlardan bir tanesi, Başkent'te batı ilçeler ve güney ilçeler yağış alıyor bu sefer. Radar görüntülerindeki kırmızı ve sarı yerlerden çekiniyoruz.

    Buralarda çok kuvvetli yağış var, yeşil yerlerde ise şemsiye ile geçiştirilebilir.

    ‘ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞA SEBEP OLACAK’

    Bakınca Beştepe çevresi, Ankara'nın kalabalık ilçelerine bir kaç parti halinde çok kuvvetli yağış bırakacak bulut kümeleri gidiyor. Bunların içinde irili ufaklı dolu taneleri de barındırabilir. Zaman zaman gök gürültüsü, yıldırım, şimşek çakabilir. Yağış, saatler ilerledikçe şehrin kuzeyine gidecek. Orada da çok kuvvetli yağışa sebep olacak.

    Önümüzdeki saatler Doğu Anadolu, İç Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da da çok kuvvetli yağışlar olacak. Türkiye’de şu anda pek çok noktada özellikle şehir sellerinin arttığı bir gün yaşayacağız. Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da Ege'nin iç kesimlerinde Karadeniz'in tamamında yağış bekliyoruz.

    Başkent çevresinde ise bu kuvvetli bulutlardan kolay kurtulmuyoruz. Etkisi devam edecek. Kısa zamanda ne olduğu siz anlamadan, geldiği yönü görüyorsunuz ama içerdikleri su buharı miktarı çok yüksek. Zaten günlerdir konuşuyorduk, havada inanılmaz bir nem ve su buharı birikintisi var. Şu an da öyle görünüyor. Yağışlara karşı dikkat diyoruz."

    Kritik uyarı Meteoroloji Ankara için saat verdi…

    Etiketler: meteoroloji , gündem
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