Kritik seçimleri hep o yönetti

SADİ Güven Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı’na altı yıllığına seçilmişti. Ancak görev süresi bir yıl uzatıldı. Bu uzatma, büyük tartışma yaratmıştı. Başkan Güven, görevde bulunduğu yedi yılda 2 cumhurbaşkanlığı, 3 milletvekilliği, 2 yerel seçim ve 16 Nisan 2017’deki referandum olmak üzere 8 kritik seçimi yönetti. Türkiye bu referandumla, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçti.

EN TARTIŞMALI KARAR

Sadi Güven döneminde en çok tartışma yaratan karar, referandumda kullanılan mühürsüz oyların geçerli sayılması oldu. Oylama sürerken, sandık kurullarının oy pusulalarının arkasını ve oy zarflarını sandık kurulu mührüyle mühürlemeden oy verme işlemine başladıkları duyumu ve AK Parti temsilcisinin başvurusu üzerine YSK toplandı. Saat 16.00’da açılan sandıklarda sonuçlar sisteme girilmeden, partilerle paylaşılmadan önce mühürsüz oyların geçerli sayılmasına karar verildi. Hükümet referandum sonrası Seçim Kanunu’nda değişikliğe gitti ve mühürsüz oyların geçerli sayılması düzenlendi.

MUHALEFETE RET

CHP, mühürsüz oy ve zarflar kullanıldığı gerekçesiyle referandumun iptali için YSK’nın kapısını çaldı. CHP, HDP ve Vatan Partisi’nin referandumun iptali için yaptığı itiraz Güven başkanlığındaki toplantıda 19 Nisan 2017’de 1’e karşı 10 oyla reddedildi. Karara sadece Cengiz Topaktaş muhalif kaldı.

İPTALE KARŞI ÇIKTI

Sadi Güven döneminde verilen en az referandum kararı kadar tartışılan diğer bir karar ise YSK’nın İstanbul seçimini iptal kararı oldu. YSK, AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itirazlarını değerlendirerek, 6 Mayıs 2019’da Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve seçimin 23 Haziran 2019’da yenilenmesine karar verdi. 11 YSK üyesinin katılımı ile verilen karar, 4’e karşı 7 oyla alındı. İptal kararına, Başkan Güven ile birlikte üyeler Kürşat Hamurcu, Yunus Aykın ve Cengiz Topaktaş ret oyu verdi.

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal kararını AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ve YSK MHP Temsilcisi Kürşat Türker Ercan aynı saatlerde YSK’nın resmi açıklamasından önce sosyal medyadan duyurmuştu.

MAZBATALAR İPTAL

YSK, adaylık vizesi verdiği HDP’nin, seçimi kazanan KHK’lı başkanlarının mazbatalarını iptal ederek yerlerine ikinci sıradaki adaylara mazbata verilmesi kararıyla büyük tartışma yaratmıştı.

TÜRKİYE’DE KOLAY SEÇİM HİÇ OLMADI

Genel, yerel ve referandum olmak üzere sekiz seçim yöneten Sadi Güven, “Türkiye’de kolay seçim yok” diyor.

“TÜRKİYE’de demokrasinin tesis edildiği yer YSK. Burada seçimler ne kadar sağlıklı tamamlanırsa gelecek günlerde siyaset ve ülke o kadar rahatlar. Biz seçimlerin hep sağlıklı, güvenilir şekilde yapılması için gayret sarf ettik.”

DÜNYADA İLK BİZ YAPTIK

“Bundan sonra da seçimler sağlıklı gitsin isteniyorsa, siyasi partilerin sandığa sahip çıkması ve üyelerini bizimle birlikte eğiterek sandığa vermesi gerekir. Siyasi partilerin seçim sahasındaki sandık kurulu sonuçlarını kontrol edebilmeleri açısından dünyada ilk kez sadece bizim yaptığımız tarama usulünü getirdik. Sayım döküm cetveli sahada alındıktan sonra sandık sonuç tutanaklarını ve ilçe birleştirme tutanaklarını YSK’ye geldiği saniyede siyasi partilerle paylaştık. Bu da sahada yapılmış hataya itiraz etme imkânını sağladı.”

EN İYİLERDEN BİRİYİZ

“Türkiye’de seçim ne kadar tartışılırsa tartışılsın seçim güvenliği açısından dünyanın en iyilerinden birisiyiz. Bizim gibi siyasi partiler eliyle seçim yapıp da bunu tarayarak birleştiren, itirazları siyasi partilerin üyelerinin olduğu yerlerde değerlendiren başka bir ülke yok.”

ZARFA ARTIK GEREK YOK

“Dünyanın birçok yerinde zarf uygulaması kaldırıldı. Yasal mevzuat değişikliğiyle, sandıkların dışarıdan içerisi görünmeyecek şekle getirilmesi suretiyle zarfın kaldırılması gerekir. Böylece, zarflar nedeniyle oyların iptali ortadan kalkar. Dünyanın hiçbir yerinde artık bu yok. Bunun düzeltilmesi gerekir.”

ELEKTRİK KESİNTİSİNE ÖNLEM

“Bir ara elektrik kesintisi üzerinden tartışmalar oldu. Bu seçim sonuçlarını etkileyen bir şey değildi. Hiç de etkilemedi. Ancak vatandaşın en azından zihnindeki bu düşünceyi, korkuyu giderme adına tüm ilçe seçim kurullarını güç kaynağıyla takviye ettik.”

YSK’YA YARGITAY’DAN 2. ÜYE



YSK Başkanı Sadi Güven ile 5 üyenin görev sürelerinin dolması nedeniyle, yeni üyelikler için Yargıtay ve Danıştay büyük genel kurullarınca yapılan seçimlere dün de devam edildi. Yargıtay’dan üç üyenin belirlenmesi için Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca seçimlerin üçüncü turunda 14. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Akgün, üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu alarak YSK üyeliğine seçildi. Diğer adaylar Ali Karaıslı, Ömer Kızılkaya ile Orhan Usta yeterli oyu alamadı. Yargıtay’da geçen hafta yapılan seçimlerin ilk turunda ise 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener, YSK üyeliğine getirilmişti. Böylece Yener ile Akgün YSK’ye seçilen ilk iki isim oldu. YSK’de, Yargıtay üyeliğinden seçilen Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak ve Refik Eğri’nin görev süreleri 23 Ocak’ta dolacak. Danıştay kontenjanından seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday’ın da görev süreleri aynı gün sona erecek. Yeni üyeler, 6 üyenin seçilmesinin ardından 24 Ocak’ta göreve başlayacak. YSK’nin seçilen yeni üyeleri, toplanarak aralarından salt çoğunluk ve gizli oyla başkanı belirleyecek. (ANKARA)