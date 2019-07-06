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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
06.07.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Kritik rakamlar açıklandı: 2138 personel ihraç edildi…

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Kritik rakamlar açıklandı: 2138 personel ihraç edildi…

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında, OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar 2 bin 138 personelin ihraç edildiği, 176 emekli askerin rütbelerinin geri alındığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre TSK, yurt içinde ve yurt dışında her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ederken, FETÖ ile de mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargahlarda devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar, çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1122, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 521 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 495 personelin ihraç edildiği bildirildi. Böylelikle OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'dan bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısının 2 bin 138 olduğu kaydedildi. Öte yandan söz konusu süre içinde 176 emekli askerin de rütbelerinin geri alındığı öğrenildi.

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