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    Kritik isim aylardır saklandığı aracında yakalandı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    26.02.2018 - 12:30 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da, FETÖ/PDY’nin  Deniz Kuvvetleri Marmara Bölgesi  “Ümitçiler” yapılanması sorumlusu  Ersin K. aylardır gizlendiği  aracında gözaltına alındı. Araçtaki aramada  buruşturulup atılan bir peçete arasında SD kart ele geçti. Ele geçen dijital malzemelerde ByLock kayıtlarına da ulaşıldığı bildirildi. 

    TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı, (MİT) FETÖ/PDY’nin 2012 yılından 15 Temmuz darbe girişimine kadar Deniz Kuvvetleri Marmara Bölgesi “Ümitçiler” yapılanması sorumlusu Ersin K.'nın yakalanması için yürüttüğü çalışmada ulaşılan bir bilgi üzerine operasyon düzenlendi. Örgütteki kopuşların engellenmesi için 2012'de oluşturulan Ümitçiler yapılanmasının İmamı olan Ersin K.’nın gizlendiği ev basıldı. Ersin K., evde bulunamadı. 

    Sürdürülen çalışmada, Ersin K.’nın aylardır otomobilinde yatıp kalktığını belirlendi. Gizlendiği araca operasyon düzenlendi. Ersin K. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda buruşturulup atılan bir kâğıt mendil arasında SD kart bulundu.  

    Şüphelinin aracında ele geçirilen dijital malzemeler arasında bazı ByLock kayıtlarına da ulaşıldığı bildirildi. ByLock üzerinden kaydedilen bir telefon rehberinin de ele geçtiği bildirilirken, operasyonda binlerce dolar para da bulundu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Ersin K. tutuklandı. 

     

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    Etiketler: FETÖ , kritik isim , ümitçiler , son dakika
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