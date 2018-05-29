Kritik gün

ANAYASA Mahkemesi (AYM) yarın TBMM’de yasalaşan 26 Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) şekil bakımından iptal talebini esastan görüşecek. AYM, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkân tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu yarın esastan görüşecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun 144 bin seçmeni taşıma kararının da dayanağı olan yasayla ilgili AYM’nin vereceği karar, 24 Haziran seçimlerini de yakından ilgilendirdiği için kritik önem taşıyor.



İPTALİ İSTENEN O MADDELER

CHP’nin iptalini ve yürürlüğünün durdurulması istediği o maddeler şöyle:

Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi.



Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınması, sandık bölgelerinin birleştirilmesi, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesi.



Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında seçmenlerin ihbarı üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen ‘seçmenlerin ihbarı’ ibaresi.



Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılması.