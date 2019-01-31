Kritik görüşme sona erdi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Federasyonuna gönderilen heyetin görüşmeleri sona erdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
Suriye’de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Rusya Federasyonunda bulunan Millî Savunma Bakanlığı heyeti temaslarını tamamladı.
Suriye’de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Rusya Federasyonunda bulunan Millî Savunma Bakanlığı heyeti temaslarını tamamladı.— Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 31 Ocak 2019
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