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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.03.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

Kritik davalarda flaş gelişme! Adnan Oktar ve Cemal Kaşıkçı…

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Kritik davalarda flaş gelişme! Adnan Oktar ve Cemal Kaşıkçı…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Adnan Oktar suç örgütü ve Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmalara yeni Başsavcı Vekilleri ve Savcı görevlendirmeleri yapıldı.

Sabah’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda Adnan Hoca olarak tanınan Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmaya yeni Başsavcı ve Savcılar görevlendirildi.

Buna göre, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Kenan Doğan, Cumhuriyet Savcısı Serdar Akan ve Cumhuriyet Savcısı Caner Babaloğlu Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasına bakmak üzere görevlendirildi.

CEMAL KAŞIKÇI DOSYASINA DA YENİ GÖREVLENDİRMELER

2 Ekim 2018 günü evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nca katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmaya da yeni başsavcı ve savcıların görevlendirildiği öğrenildi.

Başsavcılık,dosyaya bakmak üzere; Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bülent Başar ve Cumhuriyet Savcısı Necip Sarı'yı görevlendirdi.

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