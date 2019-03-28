Kritik davada ortaya çıktı: Mahkeme 1 yıl men etti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi salonunda görülen duruşmaya, FETÖ üyeliğinden tutuklu eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuksuz sanık eski hakim Ercan Fırat, sanık avukatları ile bazı mağdurlar katıldı.

Duruşmada eski hakim Özese, hakkındaki suçlamalara karşı tek tek savunma yapmayı sürdürdü.

Suçlamalardan birinin "tutukluluk incelemelerini geç yapmak" olduğunu belirten Özese, "Ergenekon" davasının Türkiye'nin gündemini meşgul ettiğini, davanın 3 bin 796 klasörden oluştuğunu, 620 celse görüldüğünü anlattı.

Özese, davanın çok karışık, sanık ve delillerin ise çok fazla olduğunu ifade ederek, tutukluluk incelemelerini azami 30 günlük sürelerle yaptıklarını dile getirdi.

Avukatının FETÖ'den yargılandığı ortaya çıktı

Duruşmaya verilen öğle arasının ardından savunmaya devam edilmeden önce Mahkeme Başkanı Haydar Metiner, Özese'ye avukatı Mücahit Kozan hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ üyeliğinden açılan dava bulunduğunu bildirdi.

UYARILARIMIZI DİKKATE ALMADI

Avukat Kozan'ı, yargılamanın başından itibaren tutum ve davranışları konusunda uyardıklarını, ikazlarının ardından duruşmaya "bağrı açık değil, normal giysilerle geldiğini" ifade eden Metiner, "Ancak bazı tutum ve davranışları daha sonra devam etti. Uyarılarımızı dikkate almadı. Dün tuvalete cübbeyle gitti. Bugün yine cübbeyle tuvalete gittiğini öğrendik. Cübbenin saygınlığı incitilmiştir. Nezaket dışı tavırları şüphe yarattı. Bu nedenle hakkında soruşturma var mı diye UYAP'tan araştırma yaptık" dedi.

Metiner, CMK'nin 151. maddesine göre, "terör suçlarından şüpheli, sanık veya hükümlü olanların müdafilik veya vekillik görevini üstlenen avukat hakkında, sayılan suçlar nedeniyle soruşturma ya da kovuşturma bulunması halinde avukatlık görevinin yasaklanabileceğini" belirterek, Cumhuriyet Savcısı Hakan Arslan'a bu konudaki görüşünü sordu.

Arslan, Özese hakkında Terörle Mücadele Kanunu'nun 5. maddesinin uygulanmasının söz konusu olabileceği dikkate alınarak, CMK uyarınca avukatın, Özese'nin vekillik görevini üstlenmekten yasaklanmasını talep etti.

Mahkeme de aynı doğrultuda karar vererek, Kozan'ı mevcut dava dosyasındaki avukatlık görevinden bir yıl süreyle men etti.

Mahkeme, Özese kendisine avukat tutana kadar Ankara Barosundan avukat istenmesini kararlaştırdı.

Mahkemenin kararlarına bir hafta içinde itiraz edilebilecek.

BUNU SAKLADINIZ BİZDEN

Mahkeme Başkanı Metiner, "Bana söz vermeyecek misiniz?" diyen avukat Kozan'a, söz vermeyerek, "Şimdiye kadar bunu sakladınız bizden" dedi.

Özese ise avukatının yargılandığını bilmediğini ifade etti.

Metiner, "(Avukat hakkında) Bir hakime karşı tehditte bulunmak suçundan idari soruşturma var. Sizin de haberiniz olmadığını anladım. Üzüldüm" diye konuştu.

Dava, 1 Nisan 2019'a ertelendi.

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