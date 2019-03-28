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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.03.2019 - 22:37, Son Güncelleme:

Kritik davada ortaya çıktı: Mahkeme 1 yıl men etti

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Kritik davada ortaya çıktı: Mahkeme 1 yıl men etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davada, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin başkanlığını yapan eski hakim Hasan Hüseyin Özese'nin avukatının FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı belirlendi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla davayı gören Yargıtay 8. Ceza Dairesi, bu durumun ortaya çıkması üzerine Özese'nin avukatı Mücahit Kozan'ı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) "müdafilik görevinden yasaklama"ya ilişkin 151. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle mevcut dava dosyasında avukatlık yapmaktan men etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi salonunda görülen duruşmaya, FETÖ üyeliğinden tutuklu eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuksuz sanık eski hakim Ercan Fırat, sanık avukatları ile bazı mağdurlar katıldı.
Duruşmada eski hakim Özese, hakkındaki suçlamalara karşı tek tek savunma yapmayı sürdürdü.
Suçlamalardan birinin "tutukluluk incelemelerini geç yapmak" olduğunu belirten Özese, "Ergenekon" davasının Türkiye'nin gündemini meşgul ettiğini, davanın 3 bin 796 klasörden oluştuğunu, 620 celse görüldüğünü anlattı.

Özese, davanın çok karışık, sanık ve delillerin ise çok fazla olduğunu ifade ederek, tutukluluk incelemelerini azami 30 günlük sürelerle yaptıklarını dile getirdi.

Avukatının FETÖ'den yargılandığı ortaya çıktı

Duruşmaya verilen öğle arasının ardından savunmaya devam edilmeden önce Mahkeme Başkanı Haydar Metiner, Özese'ye avukatı Mücahit Kozan hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ üyeliğinden açılan dava bulunduğunu bildirdi.

UYARILARIMIZI DİKKATE ALMADI

Avukat Kozan'ı, yargılamanın başından itibaren tutum ve davranışları konusunda uyardıklarını, ikazlarının ardından duruşmaya "bağrı açık değil, normal giysilerle geldiğini" ifade eden Metiner, "Ancak bazı tutum ve davranışları daha sonra devam etti. Uyarılarımızı dikkate almadı. Dün tuvalete cübbeyle gitti. Bugün yine cübbeyle tuvalete gittiğini öğrendik. Cübbenin saygınlığı incitilmiştir. Nezaket dışı tavırları şüphe yarattı. Bu nedenle hakkında soruşturma var mı diye UYAP'tan araştırma yaptık" dedi.

Metiner, CMK'nin 151. maddesine göre, "terör suçlarından şüpheli, sanık veya hükümlü olanların müdafilik veya vekillik görevini üstlenen avukat hakkında, sayılan suçlar nedeniyle soruşturma ya da kovuşturma bulunması halinde avukatlık görevinin yasaklanabileceğini" belirterek, Cumhuriyet Savcısı Hakan Arslan'a bu konudaki görüşünü sordu.

Arslan, Özese hakkında Terörle Mücadele Kanunu'nun 5. maddesinin uygulanmasının söz konusu olabileceği dikkate alınarak, CMK uyarınca avukatın, Özese'nin vekillik görevini üstlenmekten yasaklanmasını talep etti.

Mahkeme de aynı doğrultuda karar vererek, Kozan'ı mevcut dava dosyasındaki avukatlık görevinden bir yıl süreyle men etti.

Mahkeme, Özese kendisine avukat tutana kadar Ankara Barosundan avukat istenmesini kararlaştırdı.

Mahkemenin kararlarına bir hafta içinde itiraz edilebilecek.

BUNU SAKLADINIZ BİZDEN

Mahkeme Başkanı Metiner, "Bana söz vermeyecek misiniz?" diyen avukat Kozan'a, söz vermeyerek, "Şimdiye kadar bunu sakladınız bizden" dedi.
Özese ise avukatının yargılandığını bilmediğini ifade etti.

Metiner, "(Avukat hakkında) Bir hakime karşı tehditte bulunmak suçundan idari soruşturma var. Sizin de haberiniz olmadığını anladım. Üzüldüm" diye konuştu.

Dava, 1 Nisan 2019'a ertelendi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (28.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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