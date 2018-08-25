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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
25.08.2018 - 16:47, Son Güncelleme:

Kritik bölgede önemli görev

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından insansız hava aracı (İHA) "Çağatay" ile 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, bayram tatili dönüşü yapan araçlar izlendi.

Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli tedbirler alan EGM, karayollarındaki trafik yoğunluğunu da kontrol ediyor.

Karayollarındaki trafik kazalarının azami seviyeye indirilmesi için Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan polis ekipleri, denetimlerini özveriyle sürdürüyor.

Piste ihtiyaç duymaksızın dikey kalkış-iniş imkanına sahip insansız hava aracı (İHA) "Çağatay", 43 ilin geçiş, 52 şehrin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de, Kayseri-Kırıkkale ve Samsun-Kırıkkale karayollarındaki araç yoğunluğunu denetledi.

Kritik bölgede önemli görev



Havacılık Daire Başkanlığı pilotları tarafından kontrol edilen İHA'nın yüksek çözünürlüklü kameralarla kaydettiği veriler, mobil görüntü işleme aracına aktarıldı. Görüntüler sayesinde hem karayolunda kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi hem de trafik akışının yoğunluğunun kontrolü sağlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkan Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet teşkilatı bünyesinde insanlı hava araçlarının yanı sıra insansız hava araçlarının da bulunduğu belirtti.

Değişik görevlere göre farklı hava araçları kullandıklarını anlatan Güngör, şöyle konuştu:
"Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün aldığı tedbirler kapsamında Trafik Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlükleriyle birlikte vatandaşların can ve mal emniyetine yönelik trafik güvenliğini sağlamak amacıyla biz de envanterimizde bulunan hava aracımızla kontrollerimize destek veriyoruz. Havadan denetim yapan keşif gözetleme helikopterlerimiz, İHA'larımız ve dronelerle bütün imkan ve kabiliyetlerimizle bayram tedbirleri dolayısıyla görev yapıyoruz.

Kritik bölgede önemli görev

Kırıkkale-Samsun, Kırıkkale-Kayseri karayollarında Ankara istikametimize yoğunluğumuz artmış durumda. İl Emniyet Müdürlüğümüzün almış olduğu tedbirlere ek olarak olayları daha kolay görebilmeleri için yardımcı oluyoruz. Genelde trafik denetimleri hız kontrolleri veya ışık kontrolü şeklinde oluyor ama seyir halindeki bir trafiğin tamamen yukarıdan görülmesi apayrı bir denetim şekline giriyor. Vatandaşlarımız durdurulduğu anda da bu duruma şaşırıyorlar. Uygulamamız karayollarının güvenliği için devam edecek."

İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu da sürücülere emniyet kemeri takmaları ve hız kuralları konusunda uyarıda bulunduklarını vurgulayarak, "Bayram süresince Allah'a şükür karayollarımızda önemli bir kazamız olmadı. İnşallah tatil boyunca da olmaz. Kırıkkale kavşağında günlük ortalama 35 bin araç geçiyor ancak bayram tatili boyunca 100 bin araca kadar çıkabiliyor. Bayram dönüşleri başladı. Vatandaşlarımıza dikkatli olmalarını ve kurallara uymalarını tavsiye ediyoruz. İHA'dan görüntüleri alıyoruz. Ayrıca 27 ekiple biz emniyet olarak denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın inşallah evlerine sağ salim ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

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