Kripto FETÖ’cülerin 9’u itirafçı oldu, 6’sı tutuklandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kara, Hava ve Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan ve FETÖ’nün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullananlara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Haziran’da 14 ilde operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş, Ankara, Kayseri, Erzurum, Niğde, Şırnak, İzmir, Siirt, Edirne, Samsun, Batman, Elazığ, Hakkari ve Bursa’da yapılan operasyonda ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları öne sürülen 10 astsubay, 2 uzman çavuş ve 3 askeri mahrem imam olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 9’u ise 'etkin pişmanlık hükümlerinden' yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.