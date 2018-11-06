Kripto askerlere operasyon!
Kahramanmaraş merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 5 muvazzaf asker ile meslekten ihraç edilen bir tabip teğmen yakalandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullananlara yönelik Kahramanmaraş, İstanbul, Samsun, Ankara, Tekirdağ, Osmaniye ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, muvazzaf astsubaylar C.K, F.K, M.K, M.S. ve H.H.Ş. ile meslekten ihraç edilen tabip teğmen U.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından 6 zanlı emniyete götürüldü.
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