Kripto askerlerden 14’ü yakalandı
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensubu 'kripto' askerlere yönelik operasyon çerçevesinde 21'i muvazzaf 22 şüpheliden 14’ü gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütünün TSK Kara Kuvvetleri kripto mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen operasyonda, büfe-ankesörlü-sabit telefonlardan ardışık (peşi sıra) arama yapıldığı belirlendi. 21'i muvazzaf 22 şüpheliden 14’ü gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Firari 8 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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