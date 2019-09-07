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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA (DHA)
07.09.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

'Krikoyla kurtaracağım aklıma gelmemişti'

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Adana'da otomobil sürücü Ayşe Saban (28) önce bisikletli bir kişiye ardından da refüjden karşı şeride geçmek isteyen elektrikli triportöre çaptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan triportör sürücüsü Nuri Kaplan (55) karşı şeritten gelen bir başka otomobilin altında 50 metre sürüklendi. Bölgedeki bir oto tamircisi, yaralı Kaplan'ı krikoyla aracın altından çıkardı. Tamirci, ''Krikoyla birinin hayatını kurtaracağım hiç aklıma gelmemişti'' dedi.

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  • Otomobilin altında kalan yaralı kriko yardımıyla kurtarıldı
  • Otomobilin altında kalan yaralı kriko yardımıyla kurtarıldı
  • Otomobilin altında kalan yaralı kriko yardımıyla kurtarıldı
  • Otomobilin altında kalan yaralı kriko yardımıyla kurtarıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde sağlık personeli olan Ayşe Saban, yolun karşısına geçmek isteyen Murat Kureriç'i (22) görüp aniden frene basınca direksiyon kontrolünü kaybetti. Saban bisikletli Kureriç'e ardından da refüjdeki yaya geçidinden karşı şeride geçmek isteyen Nuri Kaplan yönetimindeki elektrikli triportör çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Savrulan triportör sürücüsü Kaplan ise karşı şeritten gelen bir başka otomobilin altında kaldı. Kaplan, otomobilin altında 50 metre sürüklendi. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KRİKOYLA KURTARDI

Kazanın ardından cadde üzerindeki oto tamircisi Fatih Kılıçtan, iş yerindeki krikoyu alarak otomobilin altında kalan Nuri Kaplan'ı kurtarmak için aracı kaldırdı. Kaplan, çevredeki vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazanın ardından camdan fırlayan Ayşe Saban'a da ilk müdahaleyi yine çevredeki vatandaşlar yaptı. Bu sırada polis, ikinci bir kazanın yaşanmaması için araç trafiğini durdurdu.

Nuri Kaplan, Ayşe Saban ve bisiklet sürücüsü Murat Kureriç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tamirci Fatih Kılıçtan, "Çarpmanın şiddetiyle büyük bir gürültü oldu. İş yerinin dışına çıktım. Yaralının otomobil altında kaldığını görünce hiç düşünmeden krikoyla aracı kaldırıp sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardım. Krikoyla birinin hayatını kurtaracağım hiç aklıma gelmemişti" dedi.

 

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