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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.10.2018 - 15:45, Son Güncelleme:

Kreşte vahim iddia: 5 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövüldü

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Kreşte vahim iddia: 5 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövüldü

Antalya’da özel bir kreşe giden 5 yaşındaki hiperaktif çocuğun tekme tokatla kreş sahibi tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Annenin iddiasına göre darp sonucu çocuğunun karnında morluk oluştu ve ayak parmağı tırnağı kırıldı.

Antalya’da eşinden boşanan 3 çocuk annesi Dilek T. (36), satış elemanı olarak çalıştığından dolayı 5 yaşındaki en küçük çocuğu N.T.’yi Kepez ilçesindeki özel bir kreşe yazdırdı. İddiaya göre Dilek T, maddi durumu iyi olmadığı için ilk etapta servis ücretini ödeyemedi ve kreş yönetimi ile öğretmenleri arasında sıkıntılar yaşamaya başladı. Ardından oğlunun kreşe devam edebilmesi için borcun bir miktarını ödeyen Dilek T, kalan borç için de senet yaptırdı. Aradan 6 ay geçtikten sonra, geçtiğimiz pazartesi günü, çocuğunun sınıfta bir arkadaşıyla tartıştığı ve sürekli sorun çıkardığı yönünde kreş sahibinden telefon alan Dilek T. akşam eve geldiğinde çocuğunun karnında morluklar ve sağ ayak parmağında tırnağın kırıldığını gördü. Oğluna, bunu kimin yaptığını soran anne, ‘öğretmenim’ yanıtını alınca çılgına döndü. Çocuğunu alıp doktora giden anne, darp raporunu aldıktan sonra kreş yönetiminden şikayetçi oldu. 

'HİPERAKTİF BİR ÇOCUK'

6 ay önce maddi durumun iyi olmaması nedeniyle servis ücreti yüzünden kreşle sıkıntı yaşadığını dile getiren Dilek T. ilk olarak ücreti karşılayamadığı için çocuğunun servisten atıldığını öne sürdü. Ardından bir miktar parayla borcunun bir kısmını ödediğini, kalan kısmın ise kreş tarafından senet yaptırıldığını belirten anne, “Çocuğum sırf kreşe gidebilsin diye onu da yaptım. Çocuğuma bakacak kimse olmadığı için elim mahkumdu. Bunun üzerine öğretmenler cephe almaya başladı çocuğuma. Her gün şikayet üzerine şikayet geliyordu. Tamam ben çocuğumun yaramaz ve hiperaktif olduğunu biliyorum ama onlar bir eğitmen olarak bu çocuğu düzene sokmaları gerekirdi” dedi.

'KAFASINA KARNINA AYAĞINA VURMUŞLAR'

Oğlunun bir arkadaşıyla tartıştığını, ardından da öğretmeni tarafından yaka paça sınıftan çıkarılarak müdüre götürüldüğünü ve kreş sahibi olan müdürün oğlunu darp ettiğini iddia eden Dilek T. “Bundan 3 gün öncesi akşama kadar bana telefon geldi, benim çocuğumu suçladılar. Arkadaşıyla tartışıyor ve daha sonra benim çocuğum arkadaşından 2 sefer özür diliyor, öğretmeninden de diliyor. Bunun üzerine öğretmeni özür dilediği halde yaka paça tutuyor, sınıftan dışarı atıyor ve aşağıya müdürün yanına indiriyor. Bana da telefon açıp, 'senin çocuğun okulda okumak istemiyormuş. Pılını pırtısını topladı, benim yanımda oturuyor' diye gülerek lakayt bir şekilde söyledi. Kendileriyle işbirliği yapmaya çalıştım ama onlar yanaşmadı. Benim çocuğumu suçlu konuma düşürdüler. Öğleden sonrası da benim çocuğumu arka tarafta sigara içilen kısma çekmişler. Oradaki servis şoförü oğlumu şikayet ettikçe, kreş sahibi çocuğumu darp etmiş. Servis şoförü şikayet ediyor, kafasına vuruyor, sonra karnına vuruyor, arkasından da ayağına tekme atıyor. Bu bölgede de kesinlikle kamera yok. Kameranın olmadığı yerde yapıyorlar” dedi.

'ŞİKAYETTE BULUNDUM'

Akşam saatlerinde eve geldiğinde çocuğundan darp edildiğini öğrendiğini ifade eden anne, “Çocuğumun üzerini soyduğumda gerçekten darp izleri vardı. Bunun üzerine gidip hastaneden darp raporu aldım ve karakola şikayette bulundum. Sosyal yardımlaşmaya da gidip hem darp raporunu hem de şikayetimi bildirdim” diye konuştu.

'VİCDANLARI YOK'

Kreşteki kamera görüntülerinin ileriye dönük silindiğini de iddia eden anne, olay sonrası oğlunun psikolojisinin bozulduğunu ifade etti. Dilek T. “Yaklaşık bir aydır çok sinirli, agresif ve öğretmeninden şikayet etmeye başladı. Öğretmenim benim orada okumamı istemiyor gibi çocuğum söylemeye başladı. Okulda kısacası dışlanıyordu. Oğlumu bakacak kimse olmadığı için babasının yanına göndermek zorunda kaldım. Bunu yapan kreşin kesinlikle kapanmasını istiyorum. Oradaki eğitmenler, eğitmen değiller. 5 yaşındaki bir çocuğu, 35-40 yaşındaki bir adam darp edebiliyorsa kesinlikle vicdanı yok demektir” şeklinde konuştu.

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