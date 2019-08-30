Olay bir annenin şikayetiyle ortaya çıktı! Kreş değil korku evi...

İddianameye göre Merve Kaya Keskin’e ait olan “Minik Kalpler” adlı kreşte 2-4 yaş arasındaki çocukların bulunduğu“Minnaklar” ve 4-6 yaş arası çocukların olduğu “Uğur Böcekleri” adlı iki sınıf vardı. 4 şüpheliden ikisi öğretmen, diğer ikisi de yardımcı personel olarak bu sınıflarda görev yapıyordu. Kreşteki çocuğunun durumundan şüphelenen annelerden biri, 10 Kasım 2017’de savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. Konunun araştırılmasını istedi. Başlatılan soruşturma kapsamında kreşin güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

KREŞ DEĞİL KORKU EVİ

Yapılan incelemede çocukların yüzlerce kez darp edildiği görüntüler ortaya çıktı. Bilirkişinin yaptığı incelemeye göre 18 ayrı çocuk şüpheli Gizem Şahin tarafından tam 134 kez vücudunun çeşitli yerlerine vurulmak suretiyle darp edildi. Şahin, bazen terlik veya babet ile vurdu bazen de çocukların kolunu büktü. 4 yaşındaki çocuklardan birinin Şahin tarafından 48 kez darp edildiği belirlendi.

Şüpheli Selma Öztürk ise 11 ayrı çocuğu 50 kez darp etti. Şahin’in 48 kez darp ettiği çocuğu, aynı süreçte Öztürk de 9 kez darp etti. Kreşin sahibi Merve Kaya Keskin de 7 ayrı çocuğu, 14 kez darp etti. Diğer şüpheli Selma Kaya da 11 çocuğu, 24 kez darp etti. Bütün bu olanlar da güvenlik kamera kayıtlarının elde edilebildiği 2 Ekim ile 20 Ekim arasındaki 18 günlük süreçte yaşandı.

KAÇAK İSE “İŞKENCE” OLMAZ

Savcılık yaptığı incelemeye göre kreş 2014 yılında açıldı, 2016 yılında yapılan denetimlerde, gösterilen adresten farklı bir yerde faaaliyet gösterdiği tespit edildi ve ruhsatı iptal edildi. Ancak bu iptale rağmen kreş faaliyetine devam etti. Savcıya göre kreş kaçak konuma düştüğü için çalışanlar da “kamu görevlisi” sıfatını kaybetti. TCK “işkence” suçunu ancak kamu görevlilerinin işleyebileceği “özgü” bir suç olarak kabul ettiği için de şüphelilerin suçu “işkence” (8-15 yıl ceza) vasfını kaybederek “eziyet” (3-8 yıl ceza) suçuna dönüştü. Savcılık, öğretmen ve yardımcı personelin çocukları darp ederken kullandığı terlik ve babet gibi eşyaları da “silah” saydı.

SİSTEMATİK EZİYET

Raporu inceleyen ve kendi değerlendirmesini yapan savcılık, şüphelilerin “kasten yaralama”, “Silahla kasten yaralama” ve “çocuğa eziyet” suçlarını işlediği kanaatine vardı. Ayrıca şüphelilerin her eylem için ayrı ayrı cezalandırılmasını da istedi. Suçun sistematik bir şekilde işlendiğini belirterek bu durumun “darp” değil; “eziyet” suçu kapsamında girdiğini de belirterek kreşte işlenen suçlarının ağırlığını altını çizdi.

Savcılık, Gizem Şahin’in 3 çocuğa karşı “eziyet”; diğer çocuklar için de 29 kez “kasten yaralama”, 11 kez de “silahla kasten yaralama” suçlarından toplam 52 yıl ; Selma Öztürk 4 çocuğa karşı “eziyet”, 3 kasten yaralama, 12 “silahla kasten yaralama suçlarından toplam 46 yıl”; Okul sahibi Merve Kaya Keskin’in bir çocuğa karşı “eziyet”, 9 çocuğa yönelik de “kasten yaralama” suçlarından 21 yıl, Selma Kaya’nın da 2 çocuğa eziyet ve 13 kasten yaralama suçlarından 33 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Çarşamba Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava sürecinde 2 tutuklu sanık tahliye edildi. Dava devam ediyor.