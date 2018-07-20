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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.07.2018 - 14:26, Son Güncelleme:

Krep nasıl yapılır? Tavaya yapışmayan krep tarifi

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Krep nasıl yapılır? Tavaya yapışmayan krep tarifi

Hem tatlı hem tuzlu haliyle gönüllere taht kuran, kahvaltıların vazgeçilmezi krep… Hemen her yörede farklı isimlerle gördüğümüz krep, zeytin ve peynir gibi tuzlu besinlerle tüketildiği gibi reçel ve çikolata gibi tatlı besinlerle de tüketilebiliyor. Peki, tavaya yapışmayan kolay krep nasıl yapılır? İşte, krep tarifi ve malzemeleri

Yapımı her ne kadar kolay olsa da krep yapımında da bazı püf noktaları var. En önemli olanı hamurun inceliğiyken yumurtaların da taze olmasına dikkat edilmelidir. Peki krep malzemeleri nelerdir ve nasıl yapılır? İşte kolay ve lezzetli krep tarifi

Malzemeler

2 yumurta

6 yemek kaşığı un

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Damak zevkinize göre zeytin, mantar veya baharat da ekleyebilirsiniz.

Hazırlanışı

Derin bir kap içine koyduğunuz un, süt ve suyu pürüzsüz hale gelene kadar çırpın. Bu aşamadan sonra yumurtaları da ekleyerek çırpmaya devam edin. Daha sonra yağ ve tuzu da ekleyerek çırpın ve 5 dakika dinlenmeye bırakın. Malzemelerin kek hamurundan daha akışkan bir kıvamda olmasına dikkat edin.

Hazırladığınız krep harcından küçük bir kepçe doldurun ve yağladığınız kızgın tavaya dökün. Hafifçe sallayarak hamurun tavaya yayın. Hamurun her iki tarafını da çevirerek hafif kızarana kadar orta ateşte pişirin. İstediğiniz kıvama geldiğinde servis tabağına alın ve dilediğinizce sunum yapın.

Püf Noktası

Krep hamurunu hazırladıktan sonra süzgeçten geçirerek pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayabilirsiniz.

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