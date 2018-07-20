Krep nasıl yapılır? Tavaya yapışmayan krep tarifi
Hem tatlı hem tuzlu haliyle gönüllere taht kuran, kahvaltıların vazgeçilmezi krep… Hemen her yörede farklı isimlerle gördüğümüz krep, zeytin ve peynir gibi tuzlu besinlerle tüketildiği gibi reçel ve çikolata gibi tatlı besinlerle de tüketilebiliyor. Peki, tavaya yapışmayan kolay krep nasıl yapılır? İşte, krep tarifi ve malzemeleri
Yapımı her ne kadar kolay olsa da krep yapımında da bazı püf noktaları var. En önemli olanı hamurun inceliğiyken yumurtaların da taze olmasına dikkat edilmelidir. Peki krep malzemeleri nelerdir ve nasıl yapılır? İşte kolay ve lezzetli krep tarifi…
Malzemeler
2 yumurta
6 yemek kaşığı un
1 su bardağı su
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Damak zevkinize göre zeytin, mantar veya baharat da ekleyebilirsiniz.
Hazırlanışı
Derin bir kap içine koyduğunuz un, süt ve suyu pürüzsüz hale gelene kadar çırpın. Bu aşamadan sonra yumurtaları da ekleyerek çırpmaya devam edin. Daha sonra yağ ve tuzu da ekleyerek çırpın ve 5 dakika dinlenmeye bırakın. Malzemelerin kek hamurundan daha akışkan bir kıvamda olmasına dikkat edin.
Hazırladığınız krep harcından küçük bir kepçe doldurun ve yağladığınız kızgın tavaya dökün. Hafifçe sallayarak hamurun tavaya yayın. Hamurun her iki tarafını da çevirerek hafif kızarana kadar orta ateşte pişirin. İstediğiniz kıvama geldiğinde servis tabağına alın ve dilediğinizce sunum yapın.
Püf Noktası
Krep hamurunu hazırladıktan sonra süzgeçten geçirerek pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayabilirsiniz.
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