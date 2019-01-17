Kremlin zirveyi duyurdu
KREMLİN, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşecek Suriye konulu zirvenin tarihini 23 Ocak olarak resmen duyurdu.
Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, şu bilgileri verdi: “İki ülke liderinin ana gündemi, Suriye krizine çözüm bulmayı hedefleyen Suriye Anayasa Komisyonu’nun tamamlanarak bir an önce çalışmaya başlaması olacak. Ayrıca masaya İdlib konusu gelecek. İdlib çatışmasızlık bölgesinde son dönemde terörist örgütlerin gerçekleştirdiği saldırılar hissedilir biçimde arttığı için Rusya ile Türkiye arasında ek istişarelerin yapılması meselesi olgunlaşmıştır. Suriye krizinin çözüme kavuşturulması için Rusya, Türkiye ile koordinasyona büyük önem veriyor. Bu bağlamda Suriye ile ilgili gündeme gelecek bir diğer konu ABD’nin Suriye’den çekilme kararı olacak.
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