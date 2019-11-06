Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan önemli duyuru: KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?
KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı gündemdeki yerini korurken, konuyla ilgili açıklama Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan geldi. Öğrencilerin yaşadığı kafa karışıklığına dair açıklama yapan KYK, başvurularında yapılan değerlendirme aşaması hakkında detayları duyurdu. İşte, "KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını merak edenler için o açıklama...
2019-2020 eğitim öğretim yılına dair üniversite öğrencileri KYK burs ve kredi başvurularını ekim ayı içerisinde tamamladı. Sonuçlar için bekleyiş devam ederken, KYK burs başvurularının görüntülemek isteyen adaylar kurumun internet sitesinde akşam saatlerinde giriş yapamadı. Üniversite öğrencileri sosyal medya üzerinden de KYK sonuçlarına yönelik paylaşımlarda bulundu. Kredi ve Yurtlar Kurumu, kamuoyunda yaşanan kafa karışıklığına dair açıklama yaptı. İşte, KYK'dan yapılan açıklama ve konunun detayları.
KREDİ VE YURTLAR KURUMU'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne yapılan burs ve kredi başvuruları için değerlendirme sürecinin devam ettiği açıklandı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar 'yurtkur.gsb.gov.tr' resmi sitemizden ve
resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.
KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları yapılan değerlendirme aşaması sonrası Kredi ve Yurtlar Kurumu ya da YURTKUR'un internet sitesi ya da e devlet üzerinden öğrenilecek. Öğrenciler, KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarına e devlet şifresi ile erişim sağlayacak.
KYK'NIN İNTERNET SİTESİNDE ERİŞİM SORUNU
KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ile ilgili kurumun internet sitesinde, yoğunluktan dolayı erişim sorunu yaşandı. KYK'nın internet sitesine girmekte problem yaşayan öğrenciler, karşılaştıkları sorunu Twitter üzerinden paylaştı. İşte, o yorumlardan bazıları;
Burs sonuçları açıklanmış bakan çıksın kasıyor .— Ş.DOĞAN GÜRHAN (@Dgn_Tyr) November 6, 2019
Allah rızası için bakan çıksın.😉#kyk #burs
@KYK_DESTEK burs basvurulari aciklandimi aciklanmadimi bunu soyleyin yurtkur sitesini takip ediyoruz— SonOfAnarchy (@mrmuratates) November 6, 2019
Bakan çıksın hadi çökerttiniz siteyi #kyk— Kader (@kunduzguzeli) November 6, 2019
KYK ya başvurup sonucunu öğrenen oldu mu ?— larvιya `/ VİZE HAFTASINDA (@insomniia_) November 6, 2019
KYK BURSLARI NE KADAR OLACAK?
Öğrenim kredisi rakamlarının Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacağını belirten Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor." dedi.
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi başvurusu 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihinde açıklanması beklenmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle