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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.08.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK tarih verdi mi?

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KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK tarih verdi mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda barınmak isteyen öğrenciler için yurt başvuru sonuçları 'www.kyk.gov.tr' adresinden açıklanacak. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, sonuçların açıklanma tarihine ilişkin bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Peki, Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019-2020 öğretim yılında YKS'ye girerek ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri ile herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuru işlemleri sonuçlarının, açıklanacağı tarih merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik bir bilgi yok. Ancak sonuçlar geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de erişime açılmıştı. Sonuçların bu yıl da yakın tarihlerde açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlar geçtiğimiz yıl 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren açılarak hizmet vermeye devam etmişti. KYK yurtlarının bu yıl da yakın tarihlerde açılabileceği tahmin ediliyor.

Bu konulara ilişkin tarih bilgileri kesinleşirse haberimizde yer vereceğiz.

YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından yurt kayıt işlemleri de başlayacak. Yurt kayıtlarında geçtiğimiz yıl aşağıdaki gibi bir prosedür uygulanıyordu;

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile "turkiye.gov.tr" internet adresindeki "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini e-Devlet'e giriş yaparak "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yapabilecek.

Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekecek. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, öğrenci belgesi ve kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrenciye ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

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