KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK tarih verdi mi?
Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda barınmak isteyen öğrenciler için yurt başvuru sonuçları 'www.kyk.gov.tr' adresinden açıklanacak. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, sonuçların açıklanma tarihine ilişkin bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Peki, Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019-2020 öğretim yılında YKS'ye girerek ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri ile herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuru işlemleri sonuçlarının, açıklanacağı tarih merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik bir bilgi yok. Ancak sonuçlar geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de erişime açılmıştı. Sonuçların bu yıl da yakın tarihlerde açıklanabileceği tahmin ediliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlar geçtiğimiz yıl 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren açılarak hizmet vermeye devam etmişti. KYK yurtlarının bu yıl da yakın tarihlerde açılabileceği tahmin ediliyor.
Bu konulara ilişkin tarih bilgileri kesinleşirse haberimizde yer vereceğiz.
YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Sonuçların açıklanmasının hemen ardından yurt kayıt işlemleri de başlayacak. Yurt kayıtlarında geçtiğimiz yıl aşağıdaki gibi bir prosedür uygulanıyordu;
İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile "turkiye.gov.tr" internet adresindeki "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.
İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini e-Devlet'e giriş yaparak "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yapabilecek.
Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekecek. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, öğrenci belgesi ve kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrenciye ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle