Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuruları ne zaman? KYK başvuru tarihi belli oldu mu?
2019-2020 eğitim döneminde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) burs başvurularını başlatacağı tarih, pek çok öğrencinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Burslar için ne zaman başvuru alınacağını sorgulayan üniversiteli gençlerin gözü, KYK'dan gelecek haber ve açıklamalarda. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK burs başvurularına yönelik araştırmalar ekim ayının başlamasıyla birlikte hız kazandı. Eğitim hayatları boyunca KYK'dan alacakları bursla ihtiyaçlarını gidermek isteyen öğrenciler, 2019 KYK burs başvurularının başlayacağı tarihi sorguluyor. İşte, KYK devlet bursu hakkında ayrıntılar...
Binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK burs başvurusu, E-Devlet kanalıyla tamamlanacak. Geçtiğimiz haftalarda yurt başvuruları esnasında burs ve krediler hakkında da açıklama yapan YURTKUR, kredi/burs başvurularının tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından alınacağını aktarmıştı.
Bu bilgiler çerçevesinde DGS ek tercihlerinin 1-7 Ekim tarihlerinde yapılacağı göz önünde bulundurulur ve sonuçların ekim ayının ortalarında açıklanacağı düşünülürse, KYK burs başvurularının da 15 Ekim tarihinden sonra alınacağı söylenebilir.
BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILABİLECEK?
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ AYIN KAÇINDA YAPILIYOR?
Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.
Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle