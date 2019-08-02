Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Taksitle kurbanlık alınabilir mi?
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, kurban ibadetiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt aranması hız kazandı. Kurban ibadetiyle ilgili en çok merak edilenlerden biri de kredi kartıyla kurban kesilip kesilemeyeceği. Peki, kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Taksitle kurbanlık alınabilir mi?
'Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi' ve 'Taksitle kurbanlık alınabilir mi?' soruları, kurban ibadetini yapmak isteyen kişilerce araştırılıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu sorulara verdiği yanıtlar...
TAKSİTLE KURBAN ALINABİLİR Mİ?
Kurban, Allah’a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 76). Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.
Esasen vadeli satış caizdir (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 59). Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir (Mecelle, md. 157). Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.
KREDİ KARTIYLA KURBANLIK HAYVAN ALINABİLİR Mİ?
Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.
Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.
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