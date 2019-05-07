Kredi kartı görünümlü imam numarası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKredi kartı görünümlü imam numarası
GeriGündem Kredi kartı görünümlü imam numarası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
07.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kredi kartı görünümlü imam numarası

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Kredi kartı görünümlü imam numarası

FETÖ’nün ankesörlü ve sabit hatlarla arama yöntemine ilişkin hazırlanan Emniyet raporuna, mahrem imamların irtibat kurmak istedikleri askerlerin telefonlarını nasıl kaydettikleri de girdi. FETÖ’nün ‘telefon numarasını kredi kart numarasına benzetme’, ‘TC kimlik numarasına benzetme’, ‘rakamları ters yazma’ gibi 24 farklı yöntemi örneklerle anlatıldı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM), FETÖ mensuplarının örgütsel haberleşme amacıyla kullandıkları ankesörlü telefon hatlarla ilgili ‘Kontörlü (Büfe) Sabit/Ankesörlü Telefon Hattı ile İletişim Modeli Değerlendirmesi’ başlıklı 84 sayfalık bir rapor hazırladı.

FETÖ soruşturma dosyalarına gönderilen 11 Aralık 2018 tarihli raporda, ‘mahrem yapı’ içinde faaliyet gösteren ve ‘Hususiciler’ olarak adlandırılan örgüt üyelerinin iletişim yolları yer aldı. Bu FETÖ’cülerin sorumlulukları altında bulunanların deşifre edilmelerinin önlenmesi ve örgütsel faaliyetlerinin sürdürülebilir olması amacıyla personelin telefon numaralarını, 24 şifreli yöntemle kaydettikleri belirtildi. Bazı yöntemler şöyle anlatıldı:

Rakam bloklarını ters yazma: Telefon numarasının operatöre ait ilk 3 rakamları sabit kalıyor. Geri kalan rakam blokları ters yazılıyor. Örneğin 0 (500) 123 45 67 numaralı telefonun 0 (500) 321 54 76 şeklinde kaydedilmesi.

Telefon numarasının sondan 4’üncü rakamına 4 ekleniyor: 0 (500) 123 45 67 numarası 0 (500) 123 85 67 olarak kaydediliyor.

Sondan 2’nci ve 4’üncü rakamı yer değiştirme: Örneğin 0 (500) 123 45 67 numaralı telefonu 0 (500) 123 65 47 diye kaydetme.

Telefon numaralarını 1 arttırma: Telefon numarasının operatöre ait ilk 3 rakamı sabit kalıyor, geri kalan rakamları 1 artırılıyor. 0 (500) 123 45 67 numaralı telefon 0 (500) 234 56 78 olarak kaydediliyor.

Telefon numarasını oluşturan rakamlara soldan başlayarak 1 ekleme, 1 çıkarma (+1/-1): 0 (500) 123 45 67 numarası 0 (500) 214 36 58 olarak kaydediliyor.

Telefon numarasındaki operatör kodunun, il kodu şeklinde kaydedilmesi. 0 (500) 123 45 67 numaralı telefon 0 (312) 123 45 67 olarak kaydediliyor.

Operatör kodunun son rakamı ile telefon numarasının son rakamına bir ekleme (+1): 0 (500) 123 45 67 şeklindeki numarayı 0 (501) 123 45 68 olarak yazma.

Telefon numarasını oluşturan rakamların başına, sonuna rakamlar ekleyerek veya 16 haneli kredi kartı numarası olarak kaydedilmesi. 0 (500) 123 45 67 şeklindeki numarayı 5410 5001 2345 6754 olarak kaydediliyor.

Telefon numarasındaki rakamları TC kimlik numarasına benzetmek için 1 arttırma ya da 1 eksiltme: Rakamlarının 11 haneli TC numarası şeklinde kaydedilmesi. Örneğin 0 (500) 123 45 67 şeklindeki numarayı 14192143658 olarak kaydetme.

Raporda ayrıca, FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan bir örgüt mensubunun hayatının dört evrede özetlenebileceği de ifade edildi. Bu evrelerin ‘ışık evi’, ‘hususi/özel ev’, ‘askeri okullardaki eğitim süreci’ ve ‘birim yapılanması’ olduğu belirtildi. İlk evrede çocuk yaştaki kişilerin ışık evlerine alındığı, bu sürecin ardından mahrem yapı dışındaki kişilerin bilmediği evlere yerleştirilip örgütsel bakış açısı kazandırıldığı vurgulandı. Çocukların askeri okullara hazırlandığı 3’üncü evreden sonra da ‘birim’ adı verilen askeri yapılanmaya dahil oldukları ve bütün hayat evrelerinin sohbet toplantılarına katılmakla geçtiği anlatıldı.

 

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

İşte YSK'nın İstanbul seçimini iptal etmesinin gerekçesi

YSK: Seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunulacak

'Usulsüzlüklere göz yummadığımız için bizi hedef alıyorlar'

'Verilen karar, demokrasimizin bir zaferidir'