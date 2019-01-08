Kredi kartı borçlarıyla ilgili önemli gelişme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımıza da mevcut borçlarını daha kolay ödemeleri için imkan sağlıyoruz. Ödeme güçlüğü çeken vatandaşların kredi kartı borçları tek çatı altında toplanacak. Ziraat Bankası'ndan alacağı krediyle borcunu kapatacak. Sonra çok uygun şartlarda aylık gelirine uygun şekilde ödeyecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında şu açıklamaları yaptı:
Bir dizi müjdeyi daha paylaşmak istiyorum.
*16 yıllık AK Parti iktidarlarının en önemli özelliği sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getirmesidir. Düzenli sosyal yardım alan vatandaşlarımızın aylık 150 kilovatsaate kadar olan elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz. Yaklaşık 2.5 milyonun üstündeki hanede her ay ortalama 80 TL’lik borcunu devlet ödeyecek.
KART BORÇLARI TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK
*Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımıza da mevcut borçlarını daha kolay ödemeleri için imkan sağlıyoruz. Kredi kartını ödemekte güçlük çekenler için Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı borçları tek çatı altında toplanacak. Ziraat Bankası'ndan alacağı krediyle borcunu kapatacak. Sonra çok uygun şartlarda aylık gelirine uygun şekilde ödeyecek
350 BİN ESNAFA KREDİ DESTEĞİ
*Halkbank esnaf ve sanatkarların ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019'da 350,000 esnafa 22 milyar TL'lik kredi kullandıracak
* Sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 3 puan desteği 5 puana çıkartıyoruz
2.5 MİLYON HANEYİ İLGİLENDİRİYOR
*Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kwh kadar elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz. 2.5 milyonun üzerindeki hanede 80 milyon liralık faturayı devlet karşılayacak.
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