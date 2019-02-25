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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.02.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Kredi kartı bilgilerini kopyalayan 4 kişiye gözaltı

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Kredi kartı bilgilerini kopyalayan 4 kişiye gözaltı

Edirne'de, jandarma tarafından, başkalarına ait kredi kartlarının manyetik bilgilerini kopyaladıkları ve tanıdıkları iş yerlerinden komisyon karşılığı alışveriş yapar gibi göstererek, nakit para aldıkları iddiasıyla 4 kişi, gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu M.O. (62), M.Y. (37), M.O. (25) ve M.G.'nin (23) başkalarına ait kredi kartlarının manyetik bilgilerini kopyaladıklarını, bu bilgilerle tanıdıkları iş yerlerinden yüzde 25 komisyon karşılığı alışveriş yapar gibi göstererek, nakit para aldıklarını belirledi. Teknik takibe alınan şüphelilerin, İstanbul'da yaşayan F.D.'nin kredi kartı bilgilerini kopyalayarak, aynı gün içerisinde Edirne'deki büfeden 17 işlemde 13 bin 600 TL, Siirt'te bulunan şirketten 35 işlemde 29 bin 170 TL olmak üzere toplam 42 bin 700 TL para çektiklerini belirledi. Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla M.O. ve M.T.'yi Edirne'de, M.O. ve M.G.'yi ise Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramada bulunan 4 cep telefonuna ise incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O., M.T. ve M.G. savcılıktaki ifadelerinin ardından, M.O. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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