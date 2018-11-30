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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)
30.11.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

Kredi çekerek üretti şimdi odasında saklıyor

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Kredi çekerek üretti şimdi odasında saklıyor

BALIKESİR’in Sındırgı ilçesinde çiftçilik yapan Zeliha Şoför (55), 15 dönümlük arazisine 10 bin TL banka kredisi çekerek, ’astronot yiyeceği’ olarak da bilinen kinoa ekti. Büyük umutlar bağladığı ve hasat yaptığı 2 tona yakın kinoaya alıcı çıkmadı.

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  • Kredi çekerek ’kinoa’ üretti elinde kaldı
  • Kredi çekerek ’kinoa’ üretti elinde kaldı
  • Kredi çekerek ’kinoa’ üretti elinde kaldı
  • Kredi çekerek ’kinoa’ üretti elinde kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ürünü bozulmaması için oturma odasında muhafaza eden Zeliha Şoför, "Kinoa tohumu satarak ürünlerini alan bir dernekle iletime geçtim. Kilosu 150 liradan tohumları aldım. 15 dönüm tarlama ektim. Türkiye Kinoa Yetiştiriciliği Derneği, ’Önceliği size tanıyacağız’ dedi. Ama bekliyoruz gelmediler, mağduruz" dedi.

Sındırgının kırsal Gölcük Mahallesinde Alzheimer hastası annesi ile yalnız yaşayan 55 yaşındaki Zeliha Şoför, alım garantisi olduğu ve yüksek gelir elde edildiğini öğrendiği, astronot yiyeceği olarak ta bilinen kinoaları 15 dönümlük arazisine ekti. Kinoa aların tohumları ve bakımları için bankadan da 10 bin lira kredi çeken Şoför, ürünlerini Ağustos ayı sonunda hasat ederek, tohumları temin ettiği ve ürünlerine alma garantisi veren Türkiye Kinoa Yetiştiriciliği Derneği’nden gelecek haberi beklemeye başladı. Ancak 3 ay geçmesine rağmen dernekten kimsenin gelip astronot gıdalarını almadığını söyleyen Şoför, umut ve parasını bağladığı 2 tona yakın ürününü ise bozulmaması için oturma odasında muhafaza etmeye başladı.

ÜRÜNLERİ YETİŞTİRMEK İÇİN 15 GÜN OVADA KALDIM

Geçtiğimiz yıllarda mahalleden bazı komşularının da kinoa ekerek para kazandığını, bunu görünce kendisinin de kiona ekmeye karar verdiğini söyleyen Şoför, "Kinoa tohumu satarak ürünlerini alan bir dernekle iletişime geçtim. Kilosu 150 liradan tohumları aldım. 15 dönüm tarlama ektim. Dernek, ’öncelik size tanıyacağız’ dedi. Ama bekliyoruz gelmediler, mağduruz. 10 bin lira kredi çektim bu ürünü ekmek için. Kinoa ekimi, yetiştirilmesi ve hasadı çok çileli.

Büyük çaba istiyor. 15 gün ovada kaldım. Tarlada yattım, yılanların içinde. Amelede bulamadım. 3-4 kat elden geçirdim. Derneğe sesleniyorum, ne olursunuz gelip alın bunları" dedi.

Borçlarını ödemek ve derman olsun diye çok para kazandırdığını düşündüğü kinoa ektiğini belirten Şoför konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kinoaları yağmur yağar, ürün hasar görür diye oturma odamda saklıyorum. Oturma odamı kullanamıyorum. Ürünler zarar görüp elimde kalmasın istiyorum."

 

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Son 24 saatte ne oldu? (30.11.2018)
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