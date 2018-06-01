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    'Kral kızı' UNESCO'nun geçici listesinde

    AA
    01.06.2018 - 11:46 | Son Güncelleme:

    Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, halk arasında "Kral Kızı" olarak bilinen, "Basilica Therma" adlı tarihi Roma hamamının, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığı bildirildi.

    Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Roma hamamının, Valilik tarafından 2010 yılında yapılan çalışmalar sonucunda gün yüzüne çıkarıldığı ve UNESCO'ya dahil edilmesi için Vali Kemal Yurtnaç'ın, geçen yıl girişimde olduğu belirtildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtnaç, Yozgat'ın ve Türkiye'nin en önemli kültürel varlıklarından tarihi Roma hamamını en iyi şekilde tanıtmak için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

    Kral kızı UNESCOnun geçici listesinde
    Yozgat'ta göreve başladıklarında yaptıkları ilk işlerden birisinin, Roma hamamını yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak olduğunu anlatan Yurtnaç, şunları kaydetti:
    "2010 yılında, İl Özel İdaresi katkılarıyla Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kazı çalışmalarında yarı olimpik havuz ve birçok kalıntı ortaya çıkarılmış ama tanıtımı için fazla çaba harcanmamış. Dünya üzerinde sadece iki yerde bulunan ve yaklaşık 2 bin yıldır termal sıcak suyu akan bu tarihin tanıtımı için girişimlerde bulunduk. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Avni Botsalı ve yönetim kurulu üyelerini ilimizde misafir ettik. Toplantı yaparak Roma hamamını anlattık. Katıldığımız ulusal ve uluslararası turizm fuarlarında ana konseptimiz, Roma hamamı oldu. Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz koordinesinde oluşturulan ekiple UNESCO başvurusu için teknik çalışmaları gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıldan beri yaptığımız koordineli çalışmalar meyvesini verdi ve Sarıkaya Roma Hamamı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı."

    Kral kızı UNESCOnun geçici listesinde
    Vali Yurtnaç, tarihi hamamın gün yüzüne çıkarılmasında, tanıtımında ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Yozgat Valiliği olarak Roma hamamı etrafında bulunan iş yerlerinde kamulaştırma yaptık ve yıkımlarını gerçekleştirdik. Kazı çalışmalarını daha da genişleteceğiz. İnanıyorum ki bu yapı, göründüğü şekliyle tek başına bir yapı değil. Kazdıkça tarih fışkırıyor. İnşallah bundan sonra Roma hamamı hem Yozgat'ın hem de ülkemizin tanıtım ve turizmine daha önemli katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.
    Kral kızı UNESCOnun geçici listesinde

    Etiketler: Kral Kızı , Basilica Therma , gündem
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