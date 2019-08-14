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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.08.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

KPSS2019/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için son gün ne zaman?

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KPSS2019/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için son gün ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'nca KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için süreç devam ediyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 tercih kılavuzunun yayınlanması ardından başvurular başlamıştı. Peki, KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için son gün ne zaman?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 12 bin sözleşmeli personelin alımı için başvuru kılavuzu ÖSYM’nin resmi sayfası üzerinden erişime açıldı. Adaylar KPSS-2019/4 tercih kılavuzunu kullanarak tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar, Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan duyuru ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri kurumun adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecek. 19 Ağustos itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar Devlet Personel Başkanlığına başvuruda bulunamayacak.

Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire

Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak.

Branş dağılımı

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

UNVANBRANŞÖĞRENİM DÜZEYİTOPLAM
Biyolog 30 (Lisans)30
Çocuk Gelişimcisi 32 (Lisans)32
Dil ve Konuşma Terapisti 18 (Lisans)18
Diyetisyen 160 (Lisans)160
Ebe 1000 (Lisans)1000
Fizyoterapist 400 (Lisans)400
Hemşire 5000 (Lisans) - 1835 (Ortaöğretim)6835
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 21 (Lisans)21
Odyolog 82 (Lisans)82
Perfüzyonist 40 (Lisans)40
Psikolog 170 (Lisans)170
Sağlık Fizikçisi 22 (Lisans)22
Sosyal Çalışmacı 190 (Lisans)190
Sağlık TeknikeriAdli Tıp20 (Ön Lisans)20
Sağlık TeknikeriAğız Diş Sağlığı109 (Ön Lisans)109
Sağlık Teknikeri 74Ameliyat73 (Ön Lisans)73
Sağlık TeknikeriAnestezi192 (Ön Lisans)192
Sağlık TeknikeriÇevre Sağlığı68 (Ön Lisans)68
Sağlık TeknikeriDiş Protez74 (Ön Lisans)74
Sağlık TeknikeriDiyaliz85 (Ön Lisans)85
Sağlık TeknikeriEczane95 (Ön Lisans)95
Sağlık TeknikeriElektronörofizyoloji23 (Ön Lisans)23
Sağlık TeknikeriEvde Bakım82 (Ön Lisans)82
Sağlık TeknikeriFizik Tedavi70 (Ön Lisans)70
Sağlık Teknikeriİlk ve Acil Yardım807 (Ön Lisans)807
Sağlık Teknikeriİş ve Uğraşı Terapisi12 (Ön Lisans)12
Sağlık TeknikeriLaboratuvar181 (Ön Lisans)181
Sağlık TeknikeriOdyometri71 (Ön Lisans)71
Sağlık TeknikeriOrtopedi66 (Ön Lisans)66
Sağlık TeknikeriPatolojik Anatomi33 (Ön Lisans)33
Sağlık TeknikeriRadyoterapi25 (Ön Lisans)25
Sağlık TeknikeriRöntgen237 (Ön Lisans)237
Sağlık TeknikeriTıbbi Sekreter264 (Ön Lisans)264
Sağlık TeknikeriYaşlı Bakım5 (Ön Lisans)5
Sağlık TeknisyeniAnestezi34 (Ortaöğretim)34
Sağlık TeknisyeniÇevre Sağlığı15 (Ortaöğretim)15
Sağlık TeknisyeniDiş Protez12 (Ortaöğretim)12
Sağlık Teknisyeniİlk ve Acil Yardım193 (Ortaöğretim)193
Sağlık TeknisyeniLaboratuvar32 (Ortaöğretim)32
Sağlık TeknisyeniRöntgen57 (Ortaöğretim)57
Sağlık TeknisyeniTıbbi Sekreter65 (Ortaöğretim)65
  

TOPLAM 7165 (Lisans) 2592 (Ön Lisans) 2243 (Ortaöğretim)

TOPLAM: 12000
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