KPSS2019/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için son gün ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'nca KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için süreç devam ediyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 tercih kılavuzunun yayınlanması ardından başvurular başlamıştı. Peki, KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için son gün ne zaman?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 12 bin sözleşmeli personelin alımı için başvuru kılavuzu ÖSYM’nin resmi sayfası üzerinden erişime açıldı. Adaylar KPSS-2019/4 tercih kılavuzunu kullanarak tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.
ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar, Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan duyuru ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri kurumun adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecek. 19 Ağustos itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.
Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar Devlet Personel Başkanlığına başvuruda bulunamayacak.
Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek.
12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire
Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak.
Branş dağılımı
Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:
|UNVAN
|BRANŞ
|ÖĞRENİM DÜZEYİ
|TOPLAM
|Biyolog
|30 (Lisans)
|30
|Çocuk Gelişimcisi
|32 (Lisans)
|32
|Dil ve Konuşma Terapisti
|18 (Lisans)
|18
|Diyetisyen
|160 (Lisans)
|160
|Ebe
|1000 (Lisans)
|1000
|Fizyoterapist
|400 (Lisans)
|400
|Hemşire
|5000 (Lisans) - 1835 (Ortaöğretim)
|6835
|İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)
|21 (Lisans)
|21
|Odyolog
|82 (Lisans)
|82
|Perfüzyonist
|40 (Lisans)
|40
|Psikolog
|170 (Lisans)
|170
|Sağlık Fizikçisi
|22 (Lisans)
|22
|Sosyal Çalışmacı
|190 (Lisans)
|190
|Sağlık Teknikeri
|Adli Tıp
|20 (Ön Lisans)
|20
|Sağlık Teknikeri
|Ağız Diş Sağlığı
|109 (Ön Lisans)
|109
|Sağlık Teknikeri 74
|Ameliyat
|73 (Ön Lisans)
|73
|Sağlık Teknikeri
|Anestezi
|192 (Ön Lisans)
|192
|Sağlık Teknikeri
|Çevre Sağlığı
|68 (Ön Lisans)
|68
|Sağlık Teknikeri
|Diş Protez
|74 (Ön Lisans)
|74
|Sağlık Teknikeri
|Diyaliz
|85 (Ön Lisans)
|85
|Sağlık Teknikeri
|Eczane
|95 (Ön Lisans)
|95
|Sağlık Teknikeri
|Elektronörofizyoloji
|23 (Ön Lisans)
|23
|Sağlık Teknikeri
|Evde Bakım
|82 (Ön Lisans)
|82
|Sağlık Teknikeri
|Fizik Tedavi
|70 (Ön Lisans)
|70
|Sağlık Teknikeri
|İlk ve Acil Yardım
|807 (Ön Lisans)
|807
|Sağlık Teknikeri
|İş ve Uğraşı Terapisi
|12 (Ön Lisans)
|12
|Sağlık Teknikeri
|Laboratuvar
|181 (Ön Lisans)
|181
|Sağlık Teknikeri
|Odyometri
|71 (Ön Lisans)
|71
|Sağlık Teknikeri
|Ortopedi
|66 (Ön Lisans)
|66
|Sağlık Teknikeri
|Patolojik Anatomi
|33 (Ön Lisans)
|33
|Sağlık Teknikeri
|Radyoterapi
|25 (Ön Lisans)
|25
|Sağlık Teknikeri
|Röntgen
|237 (Ön Lisans)
|237
|Sağlık Teknikeri
|Tıbbi Sekreter
|264 (Ön Lisans)
|264
|Sağlık Teknikeri
|Yaşlı Bakım
|5 (Ön Lisans)
|5
|Sağlık Teknisyeni
|Anestezi
|34 (Ortaöğretim)
|34
|Sağlık Teknisyeni
|Çevre Sağlığı
|15 (Ortaöğretim)
|15
|Sağlık Teknisyeni
|Diş Protez
|12 (Ortaöğretim)
|12
|Sağlık Teknisyeni
|İlk ve Acil Yardım
|193 (Ortaöğretim)
|193
|Sağlık Teknisyeni
|Laboratuvar
|32 (Ortaöğretim)
|32
|Sağlık Teknisyeni
|Röntgen
|57 (Ortaöğretim)
|57
|Sağlık Teknisyeni
|Tıbbi Sekreter
|65 (Ortaöğretim)
|65
TOPLAM 7165 (Lisans) 2592 (Ön Lisans) 2243 (Ortaöğretim)
|TOPLAM: 12000
Yorumları Göster
Yorumları Gizle