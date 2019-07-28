KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı... İşte KPSS taban ve tavan yerleştirme puanları
KPSS 2019/1 yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. TC Kimlik Numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresi ile sorgulanabilecek olan KPSS yerleştirme sonuçları ile birlikte tavan ve taban puanlar da görüntülenebilecek. İşte, KPSS yerleştirme sürecinde taban ve tavan puanlar hakkında detaylı bilgiler
KPSS/1 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. 90 bin civarı adayın tercih işlemini gerçekleştirdiği KPSS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.
Lisans alanından 61 bin 645, Ön Lisans alanından 18 bin 564, Ortaöğretim alanından ise 14 bin 801 adayın tercih yaptığı KPSS 2019/1 yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.
Toplam ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre toplam bin 14 kişilik kontenjanın hepsine yerleştirmeler gerçekleştirildi.
KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TABAN VE TAVAN PUANLAR AÇIKLANDI
ÖSYM, yerleştirme verilerine göre taban ve tavan puanları açıkladı. Buna göre, lisans alanında en düşük yerleştirme puanı 67,93700 olurken en yüksek yerleştirme puanı ise 99,02413 olarak açıklandı.
Ön lisans alanında en düşük yerleştirme puanı 76,80532, en yüksek yerleştirme puanı 97,65074;
Ortaöğretim alanında en düşük yerleştirme puanı 77,52594, en yüksek yerleştirme puanı ise 97,94631 olarak duyuruldu.
ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle