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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.05.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

2019 KPSS ücretleri hangi bankalara yatıyor? Son başvuru tarihi ne zaman?

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2019 KPSS ücretleri hangi bankalara yatıyor? Son başvuru tarihi ne zaman?

KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatıyor sorusuna cevap arayan binlerce aday, başvuru süresi dolmadan ücretlerini yatırarak başvurularını tamamlamak istiyor. Peki, KPSS ücretleri hangi bankaya yatırılıyor? İşte, KPSS başvurusu için son gün ve başvuru ücretlerinin hangi bankaya yatırılacağına dair bazı bilgiler

KPSS başvuru ücretleri hangi bankaya yatırılacak sorusu, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. KPSS başvuru işlemini tamamlayabilmek için başvuru ücretinin hangi bankaya yatırılacağını merak eden adaylar, internet üzerinden detayları sorguluyor. İşte, KPSS başvuru ücretleri için bazı detaylar

KPSS ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILABİLECEK?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecek.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklar.

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar.

Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 75,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

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