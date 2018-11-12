KPSS tercihleri ne zaman? KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayımlandı mı?
KPSS tercihleri ne zaman sorusu, ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından adayların gündemindeki konu olmaya başladı. 1 milyondan fazla kişinin dahil olduğu sınavın ardından devlet dairelerinde görev almak isteyen bireyler, KPSS tercihleri için araştırmalarına başladı. Peki, KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS tercihleri için sorgulamalar devam ediyor. Sınavın gerçekleşmesinin üzerinden belirli bir süre geçmesinin ardından adaylar, ÖSYM'nin erişime açacağı tercih süreciyle ilgili detayları sorgulamaya başladı. Peki, KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte, adayların merakla araştırdığı konuyla ilgili bazı detaylar
KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
2018 KPSS ortaöğretim tercihleri hakkında henüz net bir tarih yok. Öte yandan, KPSS ortaöğretim düzeyine sınavından puan alanları da kapsayan Kamu Personel Seçme Sınavı-2017/2 (KPSS) tercihleri geçtiğimiz yıl, 14 Kasım'dan itibaren 23 Kasım'a kadar yapılmıştı.
Bu bilgiler göz önüne alındığında bu yıl yine benzer tarihlerde tercih işlemlerine yönelik bir açıklama olabileceği tahmin ediliyor. Bu hususta gelişmeler olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
ÖNCEKİ YILIN TERCİH KILAVUZUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
B GRUBU KADROLARDA TERCİH SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.
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