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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.12.2018 - 19:47, Son Güncelleme:

KPSS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM'den tarih bilgisi ve tercih kılavuzu

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KPSS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM'den tarih bilgisi ve tercih kılavuzu

KPSS tercihleri ne zaman bitecek sorusunun yanıtı binlerce aday tarafından sorgulanmaya ve araştırılmaya devam eden konular arasında yer alıyor. 11 Aralık tarihinde ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte, KPSS 2018/2 tercih kılavuzu yayımlandı. Peki, KPSS tercihleri ne zaman bitecek? İşte, ÖSYM'den tarih bilgisi ve tercih kılavuzu.

Binlerce kişinin memur olabilmek için işlemini gerçekleştireceği KPSS tercihleri, 11 Aralık tarihinde ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte başladı. Tercihleri yapmayı sürdüren adaylar, bir aksilik yaşamamak adına, tercihlerin sona ereceği günü merak ediyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman bitecek? İşte, ÖSYM'den tarih bilgisi ve tercih kılavuzu.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri, 20 Aralık'a kadar alınacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için KPSS-2018/2 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, adaylar tercihlerini 20 Aralık'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 20 Aralık gecesi saat 23.59'da sona erecek.

Adayların, ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

KPSS-2018/2 TERCİH KILAVUZU

ORTAÖĞRETİM NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖN LİSANS NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ

A VE B GRUBU KADROLAR NELERDİR?

(A) grubu kadrolar; mesleğe kamu personel seçme sınavının ardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve sözlü) ile yardımcı (stajyer) (stajyer) olarak girilen ve yetiştirme döneminin ardından yapılan yeterlilik sınavında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması yapılan kadrolardır. (Müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb)

(A) Grubu kadrolara kadrolara atanacaklar atanacaklar için kurumlar kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek

(B) grubu olarak adlandırılan kadrolar ise, kamu personel seçme sınavının ardından ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan ve başka her herhangi bir sınava girilmeksizin göreve başlanılan kadrolardır. (Memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, hizmetli vb.)

(B) grubu kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak puanları sağlar

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