KPSS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM'den tarih bilgisi ve tercih kılavuzu

Binlerce kişinin memur olabilmek için işlemini gerçekleştireceği KPSS tercihleri, 11 Aralık tarihinde ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte başladı. Tercihleri yapmayı sürdüren adaylar, bir aksilik yaşamamak adına, tercihlerin sona ereceği günü merak ediyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman bitecek? İşte, ÖSYM'den tarih bilgisi ve tercih kılavuzu.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri, 20 Aralık'a kadar alınacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için KPSS-2018/2 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, adaylar tercihlerini 20 Aralık'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 20 Aralık gecesi saat 23.59'da sona erecek.

Adayların, ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

KPSS-2018/2 TERCİH KILAVUZU

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A VE B GRUBU KADROLAR NELERDİR?

(A) grubu kadrolar; mesleğe kamu personel seçme sınavının ardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve sözlü) ile yardımcı (stajyer) (stajyer) olarak girilen ve yetiştirme döneminin ardından yapılan yeterlilik sınavında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması yapılan kadrolardır. (Müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb)

(A) Grubu kadrolara kadrolara atanacaklar atanacaklar için kurumlar kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek



(B) grubu olarak adlandırılan kadrolar ise, kamu personel seçme sınavının ardından ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan ve başka her herhangi bir sınava girilmeksizin göreve başlanılan kadrolardır. (Memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, hizmetli vb.)



(B) grubu kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak puanları sağlar